Verkaufsstart: Briefmarke Neuschwanstein für 85 Cent

Das Schloss Neuschwanstein gibt es jetzt auch auf einer Briefmarke. Die Deutsche Post legt ihre Dauermarkenserie Sehenswürdigkeiten wieder auf, erstes Motiv ist das Märchenschloss.

Neuschwanstein-Marke im Handel

Am Donnerstag beginnt der Verkauf der Sonderbriefmarken im Wert von 85 Cent an allen Verkaufsstellen für Briefmarken. Am Herausgabetag wird es auch einen Sonderstempel geben. Beides, Briefmarke und Stempel, hat Jan-Niklas Kröger aus Bonn gestaltet, von ihm stammt beispielsweise auch die emoji-Briefmarke. "Als eine der weltweit bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands und ein Wahrzeichen Bayerns hat Schloss Neuschwanstein die besondere Ehre, auf der ersten Briefmarke der neuen Serie abgedruckt zu sein", so Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.

Post macht Werbung für Schönheit Deutschlands

Die neue Briefmarke ist Teil der aktuellen Sonderpostwertzeichen-Serie "Deutsche Sehenswürdigkeiten", die künftig besonders sehenswerte Orte, Landschaften, Regionen und Bauwerke in Deutschland zeigen soll. Die neue Briefmarke zeigt eine Luftaufnahme von Schloss Neuschwanstein auf den Umrissen des Freistaats Bayern. Es gab schon einmal Briefmarken mit Neuschwanstein-Motiv, rot auf weißem Grund, der Wert damals: 50 Pfennig. Das war in den 1970er Jahren genug Porto für einen Standardbrief.

Schloss Neuschwanstein - Bauwerk des Historismus

Ludwig II. Otto Friedrich Wilhelm von Bayern wurde am 25. August 1845 geboren und starb am 13. Juni 1886. Schloss Neuschwanstein wurde für den bayerischen König von 1868 an errichtet und nie vollendet.

Errichtet und ausgestattet in mittelalterlichen Formen, aber mit damals modernster Technik, ist es das weltweit bekannteste Bauwerk des Historismus. Am 1. August 1886 wurde das Schloss - wie auch die anderen Königsschlösser nach dem Tod des Märchenkönigs Ludwig II. - der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.