Briefmarke per SMS Keine Briefmarke zur Hand? So einfach bekommen Sie eine

Keine Briefmarke zu Hause, was tun?

Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, an eine Briefmarke zu kommen. So kann man mittlerweile Briefmarken online kaufen und direkt ausdrucken oder man sucht einen Briefmarken-Automaten auf.

Wem das jedoch alles zu umständlich ist oder wer keine Zeit oder keinen Drucker in der Nähe hat, für den gibt es einen Service, der nur ein Handy und einen Stift benötigt.

Briefmarke per SMS - so geht's

Sofern Sie nur einen Brief oder eine Postkarte verschicken möchten, bietet die Deutsche Post einen besonderen Service an. Sie schicken eine SMS mit dem Text "Brief" oder "Postkarte" - eben je nachdem, was Sie verschicken wollen - an die Nummer 22122 und bekommen als Antwort einen Code, der aus zwölf Zeichen besteht. Diesen Code schreiben Sie auf den Brief bzw. die Postkarte in die Ecke, in der sonst die Briefmarke stehen würde und schon ist Ihre Post fertig frankiert.

Was kostet eine Briefmarke per SMS?

Zu den Kosten schreibt die Deutsche Post: "Die Abrechnung erfolgt über Ihre Mobilfunkrechnung. Für einen Standardbrief zahlen Sie 1,19 Euro und für eine Postkarte 0,99 Euro (jeweils inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer). Hinzu kommen eventuell – abhängig von Ihrem Handyvertrag – zusätzliche Kosten für die Bestell-SMS."

Das heißt, das Porto - und das ist der kleine Haken an der Sache - kostet via SMS 39 Cent mehr, als zum Beispiel die Briefmarken an einem riefmarken-Automaten. Vielleicht also keine ständige Lösung, aber wenn mal Not am Mann ist, durchaus hilfreich.