Tod von Gorbatschow: Politiker würdigen "Mann des Friedens"

Der Tod des früheren sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow hat international Anteilnahme ausgelöst. Der Friedensnobelpreisträger starb am Dienstag "nach langer schwerer Krankheit", wie das Zentralkrankenhaus in Moskau nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen mitteilte.

Zum Artikel: "Der frühere sowjetische Präsident Michail Gorbatschow ist tot"

In Deutschland und im Westen allgemein wurde Gorbatschow, der die Sowjetunion von 1985 bis 1991 führte, als großer Staatsmann angesehen und mit dem Kosenamen "Gorbi" gefeiert. Viele Russen lasteten ihm hingegen den Zusammenbruch der Sowjetunion und das Chaos nach dem Ende des Kommunismus an.

Putin spricht Gorbatschows Angehörigen "tiefstes Beileid" aus

Russlands Präsident Wladimir Putin sieht den Zusammenbruch der Sowjetunion als die "größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts" und versprach, das Land zu alter Stärke zurückzuführen. In der Ukraine führt Russland seit über einem halben Jahr einen Angriffskrieg. Am Dienstag sprach Putin Gorbatschows Angehörigen sein "tiefstes Beileid" aus, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mitteilte. "Am Morgen wird er seiner Familie und seinen Freunden ein Kondolenztelegramm schicken."

Der prominente russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow wiederum bezeichnete den Tod Gorbatschows als Tragödie für sein Land. "Gorbatschow hat einen Weg geebnet, den unser Volk in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten sonst nicht hätte gehen können", schrieb er im Nachrichtenkanal Telegram. Dieser Weg sei schwierig gewesen - anders als in den 1970-Jahren zuvor sei er aber in die richtige Richtung gegangen. "Bei aller Widersprüchlichkeit der Ergebnisse verdient Gorbatschow Respekt und er verdient es, dass an ihn erinnert wird."

"Mann mit bemerkenswerter Vision" und "einzigartiger Staatsmann"

Weltweit erinnerten Politiker nach der Todesnachricht an das Vermächtnis von Gorbatschow. US-Präsident Joe Biden würdigte Gorbatschow als "Mann mit bemerkenswerter Vision" und "Anführer, wie es ihn selten gibt", der die Welt "sicherer" gemacht habe.

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich "zutiefst traurig". Er bezeichnete den Friedensnobelpreisträger als "einzigartigen Staatsmann, der den Gang der Geschichte verändert hat".

Gorbatschows Rolle für den Frieden und Europa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte Gorbatschows Bedeutung für Europa heraus und erklärte, er habe "eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs" gespielt und "den Weg für ein freies Europa" geebnet.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nannte Gorbatschow einen "Mann des Friedens, dessen Entscheidungen den Russen den Weg zur Freiheit eröffnet haben". Und: "Sein Engagement für den Frieden in Europa hat unsere gemeinsame Geschichte verändert."