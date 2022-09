Brauchtumsfestival "Kulturig" im Bauerngerätemuseum Hundszell

Mit dem "Kulturig"-Festival feiert Ingolstadt ab Freitag drei Tage lang Brauchtum, Tracht und Tradition. Das Bauerngerätemuseum und sein Biergarten im Ingolstädter Stadtteil Hundszell bieten die Bühne für Volksmusik, Lesungen, Mundartautoren aus der Region, Ausstellungen und Präsentationen hochwertiger Trachten sowie Handwerkskunst. Gezeigt werden bayerischer Brauchtum und die Traditionen der Heimatvertriebenen. Für Kinder und Eltern gibt es ein Familienprogramm.

Volksmusik und Tanz unter der großen Kastanie

Am Freitag, 9. September 2022, um 18 Uhr startet das Festival im Biergarten unter der großen Kastanie mit dem Volksmusikabend. Unter der Begleitung der Zandter Blasmusi können die Besucher gemeinsam singen. Am Wochenende spielen im Biergarten zahlreiche Musikgruppen aus der Region bayerische Blasmusik, traditionelle Volksmusik, Märsche und Tanzlmusi.

Sowohl der Samstag als auch der Sonntag werden bereits um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück eingeläutet. In der Veranstaltungshalle stellen Vereine bayerisches Brauchtum vor, Kinder- und Erwachsenengruppen zeigen traditionelle Tänze. Außerdem lesen mehrere Mundartautoren aus der Region.

Gemeinsam handarbeiten, erzählen und singen bei der Sitzweil

Im Obergeschoss des Bauerngerätemuseums wird die fast vergessene Tradition der Sitzweil gelebt. Am Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 16 Uhr, können Besucher wie einst die Familie, Nachbarn und das Gesinde in der Wohnstube beisammensitzen, Geschichten zuhören oder erzählen, gemeinsam singen und handarbeiten. In der Alten Schmiede werden die traditionellen Handwerkskünste des Schmiedens und Dengelns demonstriert, dazu das Schärfen der Schneide einer Sense. Die Vorführungen finden Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 16 Uhr statt. Wer möchte, kann selbst versuchen zu schmieden - oder aber man bringt seine eigene Sense mit und lässt sie dengeln.

Spielen "wie zu Großmutters Zeiten"

Auf dem Vorplatz des Bauerngerätemuseums wird am Samstag ab 16.30 Uhr mit der Goaßl geschnoizt. An beiden Wochenendtagen kann man im Bauerngerätemuseum lernen, wie eine Goaßl gedreht und individuell nach Körpergröße und Gewicht hergestellt wird. Am Sonntag haben ab ca. 17.45 Uhr die Böllerschützen ihren Auftritt. Kinder können an beiden Tagen von 13 bis 17 Uhr spielen "wie zu Großmutters Zeiten".