Brand im Landkreis Augsburg: Weizenfeld zum Großteil zerstört

Bei einem Brand gestern Nachmittag am Ortsrand von Langweid ist nach BR-Informationen ein Weizenfeld in der Größe von etwa acht Hektar zum Großteil zerstört worden. Die Polizei geht davon aus, dass ca. sechs bis sieben Hektar des Feldes vernichtet wurden. Das Weizenfeld liegt zwischen dem Foretweg und der Kolpingstraße nah an einer Wohnbebauung, es gab aber laut Polizei zu keiner Zeit eine Gefährdung der Menschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Ernteausfall: Sachschaden ca. 20.00 Euro

Die Beamten schätzen den Sachschaden auf ca. 20.000 Euro. Gemeldet wurde der Brand laut Polizei gegen 14 Uhr, um 15.45 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Warum es gebrannt, weiß die Polizei aktuell noch nicht.

Zuletzt waren am Dienstag Teile eines Waldes im oberfränkischen Ludwigsstadt in Brand geraten. Betroffen war ein rund 5.000 Quadratmeter großes Gebiet nahe der bayerisch-thüringischen Grenze. Etwa 100 Feuerwehrleute hatten den Brand gelöscht.

Waldbrände vielerorts in Bayern

Am gleichen Tag war auch im 60 Kilometer entfernten Himmelkron im Landkreis Kulmbach ein Feuer auf einem Feld ausgebrochen. Ursache war offenbar ein Funkenschlag bei Erntearbeiten. Das Feuer breitete sich wegen der vorherrschenden Trockenheit schnell aus. Die Rauchfahne war nach Angaben der Polizei kilometerweit zu sehen.

Eine Woche ist es her, dass in der Oberpfalz gleich mehrere Felder in Flammen standen.

Wetterdienst und Feuerwehrverband warnen

Am Mittwoch hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Waldbrandwarnung herausgegeben. Wie es darin heißt, habe der Waldbrandgefahrennindex durch die trockene und warme Witterung verbreitet die Warnstufe 4 von 5 erreicht.

Auch der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) hat diese Woche Alarm geschlagen: Angesichts erwarteter hoher Temperaturen, großer Trockenheit und starker Winde in den nächsten Tagen verschärfe sich die Lage in freier Natur erheblich. Es drohe die Gefahr "riesiger Vegetationsbrände".