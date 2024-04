"Brachial"? Kritik an Bayerns Pisa-Offensive

In Japan sorgt beispielsweise das 'Growth-Mindset' für bleibende Motivation, selbst bei Misserfolgen. Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass Erfolg nicht von angeborenem Talent abhängt, sondern von der eigenen Anstrengung, so Brand: "Das sieht man an den kleinen Dingen: Wenn man sich vor einer Prüfung nicht 'Viel Glück' wünscht, sondern sagt 'Gib dein Bestes'". So vermitteln die Lehrkräfte ein dynamisches Selbstbild.

Auch bei klasseninternen Leistungsunterschieden gibt es eine andere Herangehensweise. "In Deutschland ist es oft so, dass wir die Anforderungen für diejenigen, die langsamer lernen, herabsetzen. Viele Länder, die ich besucht habe, halten aber die Anforderung an alle Schülerinnen und Schüler gleich hoch. Was variiert, ist der Grad der Unterstützung", berichtet Brand, der als Lehrer an einer Hamburger Stadtteilschule und als Redakteur für das Deutsche Schulportal arbeitet.

Kleingruppenförderung in Singapur

Individuelle Unterstützung erhalten die Kinder auch in Singapur. Hier werden alle Kinder zur Einschulung in die Grundschule getestet. So stellen die Lehrkräfte fest, auf welchem Stand sie sich befinden. "Wenn Nachholbedarf besteht, erhalten diese Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum regulären Unterricht mehrmals wöchentlich von einer spezialisierten Lehrkraft Förderung in einer Kleingruppe", berichtet Brand. Außerschulische Nachhilfe falle damit weg – und das sei gut so: "Es ist ein Gerechtigkeitsproblem, wenn sich manche Familien Nachhilfe leisten können, andere aber nicht".

In Singapur sind die Schulen einer Region in "Schulfamilien" zusammengeschlossen. Wöchentlich treffen sich die Lehrer der unterschiedlichen Schulen in kleinen Teams, diskutieren und arbeiten gemeinsam an ihrem Unterricht. "In diesen professionellen Lerngemeinschaften werden Lehrkräfte zu Lernenden", beschreibt Brand.

Estland: der Musterschüler in Sachen Digitalisierung

Estland wiederum gilt als Digitalisierungsvorreiter. In der Schule entlastet die Technik die Lehrkräfte bei der Verwaltung und das schafft mehr Zeit für Qualität, Austausch und Unterrichtsentwicklung. Auch im Unterricht nutzen die Lehrkräfte in Estland die digitalen Medien. Beispielsweise zum spielerischen Einüben grundlegender Kompetenzen. Aber nicht alles läuft rund: "Lehrkräfte in Estland werden ziemlich schlecht bezahlt. Dadurch kämpft das Land mit einem großen Lehrkräftemangel. Ein gutes Gehalt ist eine Voraussetzung, aber – wir sehen es in Deutschland – allein nicht ausreichend, um einen Beruf attraktiv zu machen".

Kritischer Blick auf Bayern

Die aktuelle PISA-Offensive in Bayern sieht auch Brand kritisch: "Mehr vom Gleichen bringt wahrscheinlich nicht viel. Man muss auf die Qualität schauen und den Lehrkräften Zeit geben, um guten Unterricht zu machen". Denn darin sind sich Bildungsforscher Manfred Prenzel und Alexander Brand einig: Gute Schule braucht Zeit, aber nicht unbedingt mehr Deutsch und Mathematik.

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live u.a. mit Bayerns Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) und Simone Strohmayr (SPD), bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion. Ihre Meinung ist gefragt.