Spionagevorwürfe gegen AfD-Mitarbeiter: Muss Krah nun gehen?

Ein Mitarbeiter des deutschen AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah ist wegen des Verdachts der Spionage für China festgenommen worden. Über die Festnahme am Vorabend in Dresden berichtete der Generalbundesanwalt (GBA) am Dienstag ohne Krah zu nennen. Der Mitarbeiter wurde laut Bundesanwaltschaft vom Landeskriminalamt Sachsen am Montag in Dresden festgenommen und Wohnungen des Beschuldigten wurden durchsucht.

"Agententätigkeit in besonders schwerem Fall"

Der deutsche Staatsangehörige Jian G. soll Mitarbeiter eines chinesischen Geheimdienstes sein. Laut GBA wird ihm Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt.

Seit 2019 soll er für ein deutsches Mitglied des Europäischen Parlaments gearbeitet haben, nach ARD-Informationen schon damals für Krah. Seit vergangenem Januar soll er laut dem Generalbundesanwalt wiederholt Informationen über Verhandlungen und Entscheidungen im Europaparlament weitergegeben haben. Zudem habe er für den Nachrichtendienst chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespäht.

AfD-Spitze kündigt Gespräch mit Krah an

Die AfD-Spitze hat sich besorgt über die Spionagevorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, gezeigt. Es sei "absolut beunruhigend", wenn ein Mitarbeiter unter solchen Vorwürfen festgenommen werde, sagte AfD-Co-Chef Tino Chrupalla am Dienstag in Berlin. Krah sei auf dem Weg nach Berlin, es werde noch am Dienstag oder "spätestens" Mittwochfrüh ein Gespräch mit ihm geben. Dabei werde über weitere Schritte beraten.

Krah selbst reagierte zunächst zurückhaltend auf Meldungen über die Festnahme eines Mitarbeiters. Bei X (früher Twitter) schrieb der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl: "Von der Festnahme meines Mitarbeiters Jian G. habe ich heute Vormittag aus der Presse erfahren. Weitere Informationen liegen mir nicht vor. (...) Sollten sich die Vorwürfe als wahr erweisen, würde dies die sofortige Beendigung des Dienstverhältnisses nach sich ziehen."

Geheimdienstexperte "nicht überrascht"

Der deutsche Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Eenboom zeigt sich im Gespräch mit BR24 angesichts mehrerer Fälle von Industrie- und Politspionage in der letzten Zeit von den drei aktuellen Fällen "nicht überrascht".

China betreibe Spionage - insbesondere Wirtschaftsspionage - in Deutschland schon seit Jahren mit großem Erfolg; als Beispiel verweist Schmidt-Eenboom auf VW. Dazu versuche Peking in letzter Zeit vermehrt, Spione etwa unter chinesischen Staatsbürgern an deutschen Universitäten zu rekrutieren.

"Nur die Spitze des Eisbergs"

Noch dramatischer sei die Zunahme der Agententätigkeit von Seiten der Russen. Zusätzlich zur hybriden Kriegsführung Moskaus (siehe unten) gegen westliche Staaten sei seit dem Ukrainekrieg und den Sanktionen auch ein "Informationshunger" der Russen auf deutsches High-Tech-Wissen zu beobachten. Gezielt würden dabei Putin-Anhänger in Deutschland und Russland-affine Personen im Umfeld der AfD angeworben.

"Was wir nun sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs", so Schmidt-Eenboom. Die deutschen Kapazitäten zur Spionageabwehr seien angesichts zusätzlicher Bedrohung durch Rechts- und Linksextremisten weiter begrenzt, so Schmidt-Eenboom. Zwar gebe es in diesem Bereich 600 neue Planstellen; die Ausbildung aber sei langwierig, die Gefahr, durch Doppelagenten infiltriert zu werden, hoch. Gut laufe hingegen die Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Diensten wie der NSA.

Regierung beantragt "aktuelle Stunde" im Bundestag

Die Ampel-Koalition hat nach Bekanntwerden der Spionagevorwürfe gegen einen Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt. "Die AfD ist ein Sicherheitsproblem für unser Land und die Demokratien Europas", sagte Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen werden diese Woche eine Aktuelle Stunde beantragen, um diese Sicherheitsbedrohung im Parlament zu thematisieren."

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nannte die Spionagevorwürfe "äußerst schwerwiegend." Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte, es sei traurigerweise nicht überraschend, "dass wir in den letzten Monaten vermehrt sehen, was vorher schon viele wussten, dass Antidemokraten weltweit versuchen, Demokratien auch von innen auszuhöhlen durch unterschiedliche Mittel".

Rücktrittsforderungen von CDU und FDP

Scharfe Kritik kam auch von anderen Politikern, die teils Krahs Rückzug forderten. CDU-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei sagte der "Rheinischen Post", es sei "absolut indiskutabel, einen Spitzenkandidaten zu haben, der sich mit derartigen Vorwürfen auseinanderzusetzen hat."

Die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisierte auch den bayerischen AfD-Europakandidaten Petr Bystron, der sich gegen Vorwürfe wehrt, Geld für prorussische Propaganda bekommen zu haben: "Beide müssten nach menschlichem Ermessen ihre Kandidatur niederlegen, statt unserem Land weiter zu schaden."

Zweite Festnahme in drei Tagen

Bereits am Vortag hat die Bundesanwaltschaft drei deutsche, mutmaßliche Spione für China in Düsseldorf und Bad Homburg festnehmen lassen. Die beiden Männer und eine Frau sollen demnach in Deutschland Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben. Zum Zeitpunkt der Festnahmen hätten sich die Beschuldigten in Verhandlungen über Forschungsprojekte befunden, die insbesondere zum Ausbau der maritimen Kampfkraft Chinas nützlich sein könnten, hieß es.

China sieht sich "verleumdet"

China wies die Berichte über eigene Spione in Deutschland zurück. "Die Absicht hinter diesem Hype ist ganz offensichtlich, nämlich China zu verleumden, zu unterdrücken und die Atmosphäre der Zusammenarbeit zwischen China und Europa zu untergraben", sagte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums.

Mit Material von AFP, dpa und Reuters