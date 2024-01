"Es geht um die Zukunft unserer Kinder" - Lebensschule Sport

“Deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht wie nie" - so lauteten die Schlagzeilen im Dezember 2023. Bei der internationale Schulleistungsstudie der OECD, kurz PISA, hat Deutschland im Jahr 2022 sein bislang schlechtestes Ergebnis erzielt. Dass die Leistungseinbußen in Deutschland im internationalen Vergleich überdurchschnittlich groß ausfallen, schreckt die Politik auf. Doch konkrete Maßnahmen fehlen - vor allem, was die Sportförderung betrifft. Und die könnte nach Meinung von Felix Neureuther, Manuel Baum und auch von Simone Fleischmann, der Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) ein Hebel sein.

Mehr Förderung der kreativen Fächer

"Ich denke, dass das Thema Sport und Bewegung insgesamt in unserer Gesellschaft einen viel zu geringen Stellenwert hat", sagt Felix Neureuther in der aktuellen Folge des BR24Sport-Podcasts "Pizza & Pommes". Gerade die kreativen Fächer, also Kunst, Musik und Sport, kämen viel zu kurz. "Ich glaube, dass es in der heutigen Zeit extrem wichtig wäre, dass man genau diese Fächer versucht zu fördern. (...) Wenn du dich bewegst, und das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, entwickelt sich auch in deinem Gehirn etwas. Es werden neue Synapsen gebildet und so weiter. Du bist aufnahmefähiger etc. und ich glaube, dass wir da in diesem kreativen Bereich schon definitiv ansetzen müssen."

Was Neureuther massiv stört: "Nur noch drei von zehn Zehnjährigen Kindern können einen vernünftigen Vorwärtspurzelbaum, die wenigsten können noch vernünftig rückwärts laufen", so der Ex-Skirennläufer. Dazu komme, dass viele Krankheiten wie Diabetes oder auch Demenz viel mit Bewegung zu tun hätten. "Bewegung ist gesund, und das müssen wir wieder versuchen in unserer Gesellschaft zu integrieren und da müssen wir bei den Kleinsten anfangen in unserem Schulsystem."

Neureuther: Die Politik tut zu wenig

In Kanada hätten die Kinder zwei Stunden Sport pro Tag, in Deutschland sind es in der Grundschulen zwei Stunden pro Woche: "Warum nicht mehr?" Manuel Baum, Ex-Lehrer, Ex-Bundesligatrainer und seit 2023 Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von RasenBallsport Leipzig, hat das Gefühl, "dass Schulsport nur ein Appendix ist, der bei uns im Schulsystem da ist". Und da die Noten nicht relevant seien, interessiere das Thema Schulsport auch niemanden. Diese Wertigkeit müsse verändert werden.

Doch genau da gehen die Probleme los. Von der Politik, da sind sich die Gesprächspartner einig, wird das zu wenig gefördert.

"Ich glaube, dass dieses Thema Sport und Bewegung einfach von oberster Seite, von politischer Ebene, von allen Seiten gefordert werden muss." Felix Neureuther

BLLV-Präsidentin Fleischmann sieht auch Stiftungen und Sponsoren in der Pflicht

BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann stimmt in den Tenor ein: "Ich glaube, dass unbedingt die Schulen Angebote machen müssen. Es wäre fatal, wenn wir sozusagen nur mehr Deutsch und Mathe machen, weil das jetzt in Pisa schlecht war."

"Wer misst denn die Bewegungskompetenz in Pisa? Fehlanzeige. Wer misst denn das Glück, als Lehrerin darfst du das gar nicht sagen. Aber eigentlich ist das Lebensglück das Wichtigste." BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann

Um Verbesserungen zu erreichen, sieht Fleischmann auch andere in der Pflicht: "Wir brauchen da vor allem auch Unterstützung von Stiftungen, von externen Vereinen und auch von Menschen, die oft Sponsoring machen für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen. (...) Die Bewegungserziehung ist Aufgabe von Schule, Vereinen, Eltern und von uns in der gesamten Gesellschaft."