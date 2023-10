Artikel mit Live-Inhalten Livebeitrag

BR24live, 18.30 Uhr: Trauer-Kundgebung für Israel in München

Trauer an der Seite Israels: Unter diesem Motto findet am Abend in München eine Kundgebung der Israelitischen Kultusgemeinde statt. Mit dabei sind hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Kirche. BR24 überträgt live ab 18.30 Uhr.