BR24 extra: Söder zur Corona-Lage in Bayerns Kliniken

Die stetig steigende Zahl der Corona-Patienten bringt immer mehr bayerische Krankenhäuser an die Kapazitätsgrenze. Am Donnerstag waren in mehr als der Hälfte der 96 Kreise und größeren Städte Bayerns weniger als zehn Prozent der Intensivbetten frei, wie aus dem Divi-Intensivregister hervorgeht.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ordnete daher am Mittwoch die Feststellung des landesweiten Katastrophenfalls an, der seit heute gilt. Dieser gebe "umfangreiche Möglichkeiten, die Steuerung der Krankenhäuser besser und runder zu organisieren - die Verlegung von Patienten, die Reaktivierung von Pflegepersonal, die Abstimmung unter den Krankenhäusern", erläuterte er.

Heute berät Ministerpräsident Söder mit Vertretern bayerischer Kliniken über die Corona-Situation in Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. Die anschließende Pressekonferenz ist in einem "BR24 extra" ab 13.25 Uhr hier im Livestream und auch im BR Fernsehen zu sehen.

Bayernweit über 90 Prozent der Intensivbetten belegt

Am Mittwoch meldeten 21bayerische Kommunen, dass bis auf das letzte Bett die Intensivstationen voll belegt seien. Derzeit sind in Bayern laut dem Divi-Intensivregister mehr als 680 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Davon müssen mehr als 360 invasiv beatmet werden. Insgesamt sind laut den Daten im Freistaat derzeit 2.825 Intensivbetten belegt, gut 280 sind frei (Stand 12.30 Uhr).