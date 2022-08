BR-Radltour in Landau - Vorfreude auf Max Giesinger

Die zweite Etappe der BR-Radltour führt am Montag von Cham in der Oberpfalz in die niederbayerische Stadt Landau an der Isar. Eines der größten Ereignisse in der Geschichte der BR-Radltour steht bevor.

Die Bergankunft in Landau an der Isar am Nachmittag wird der sportliche Höhenpunkt der diesjährigen BR-Radltour. Denn der letzte Kilometer den Stadtberg hoch hat es in sich, sagt Wolfgang Slama, Radexperte und Chef der BR-Radltour: "Also dieser Schlussanstieg zum Oberen Stadtplatz in Landau, der fordert einen. Aber wenn alle im Ziele sind, da bin ich mir ganz sicher, sind alle stolz, dass sie es geschafft haben."

Kostenloses Konzert für alle

Am Abend dann wird wie immer bei der BR-Radltour gefeiert, heute in Landau mit Stargast Max Giesinger. Bis zu 15.000 Besucher werden auf dem kostenlosen Konzert am Volksfestplatz erwartet. In etwa so viele Menschen, wie Landau Einwohner hat. Eine Herausforderung, sagt Bürgermeister Matthias Kohlmayer und meinte augenzwinkernd, "Woodstock hat funktioniert, dann wird Landau das große Festival auch hinbekommen."

Verkehrsbehinderungen schon ab Nachmittag

In und um Landau kommt es bereits am Nachmittag ab 15.30 Uhr zu größeren Straßensperrungen. Der Tross der BR-Radltour kommt über den Bahnhof und die Isarbrücke zum Oberen Stadtplatz. Gleichzeitig wird das Festivalgelände am Volksfestplatz schon ab 15.30 Uhr abgesperrt, auch von der B 20 kann dann nicht mehr Richtung Innenstadt beim Volksfestplatz abgefahren werden. Einlass für die große Abendveranstaltung ist ab 17 Uhr, das Programm beginnt um 17.30 Uhr. Von Landau geht die BR-Radltour morgen am Dienstag weiter zum nächste Etappenort Freising. Am 5. August in Gunzenhausen findet sie ihr ende.