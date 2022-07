BR-Radltour 2022 Zweite Etappe führt nach Landau an der Isar

Die zweite Etappe der BR-Radltour 2022 geht für die 800 Radlerinnen und Radler von Cham im Landkreis Oberpfalz ins niederbayerische Landau an der Isar. Am Abend steht dort Max Giesinger auf der Bühne.

Punkt 9.00 Uhr verlässt der BR-Radltour-Tross die Stadt Cham und macht sich auf Richtung Landau an der Isar in Niederbayern. Die erste Wasserpause ist gegen 10.20 in Konzell geplant, die Mittagspause ist ab ca. 12.15 Uhr in Bogen.

Zieleinfahrt in Landau an der Isar gegen 16.20 Uhr

Insgesamt stehen für die 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der BR-Radltour 82 Kilometer auf dem Programm. Gegen 16.20 Uhr wird der Radlerwurm am Oberen Stadtplatz in Landau an der Isar erwartet.

Bayern 3 präsentiert Max Giesinger

In Landau an der Isar beginnt ab 17 Uhr die Open-Air-Veranstaltung auf dem Volksfestplatz an der Harburger Straße. Der Eintritt ist frei. Erst rockt die Bayern 3-Band, dann erwartet die Besucher ein absoluter Topstar aus Deutschland: Max Giesinger.