Bistum Augsburg: Rätschen für ukrainisches Kloster

Im nordschwäbischen Obermedlingen im Landkreis Dillingen eröffnete Augsburgs Bischof Bertram Meier am Montagvormittag mit einem Gottesdienst in der Obermedlinger Klosterkirche die "Rätsch-Aktion" des Bistums Augsburg. Damit wollen das Bistum Augsburg und die vielen Ministrantinnen und Ministranten zum Gebet und Sammeln von Spenden für ein ukrainisches Kloster aufrufen.

Bistum Augsburg: Wachklappern und Aufrütteln

Als Zeichen der Trauer schweigen am Karfreitag und Karsamstag in den katholischen Kirchen die Glocken. Sie werden durch hölzerne Rätschen ersetzt. Ministranten ziehen dann mit den Rätschen durch ihren Ort und rufen so die Gläubigen zum Gottesdienst. Diesmal wollen sie auch Spenden sammeln – für das westukrainische Kloster der "Sisters of the holy family" in Lemberg.

Ukraine-Krieg: Ordensfrauen versorgen 200 Geflüchtete

Seit Ausbruch des Krieges bieten die Schwestern in Lemberg fast 200 Binnenflüchtlingen eine Zuflucht. Da der Lebensunterhalt der Ordensfrauen bisher allein durch Spenden gesichert wurde, stellt die Finanzierung der Flüchtlinge die Ordensgemeinschaft vor große Herausforderungen.

Um den Beginn der Hilfsaktion zu verkünden, stellten sich die Kinder und Jugendlichen nach dem Gottesdienst mit Bischof und Bürgermeister auf den Rathausplatz und sorgten mit ihren Rätschen für ein lautstarkes Spektakel.