Bistum Augsburg feiert den heiligen Ulrich mit großem Fest

Doppeltes Jubiläum in Augsburg: Vor 1.100 Jahren wurde der heilige Ulrich zum Bischof gewählt und vor 1.050 Jahren ist er gestorben. Das Programm zum Ulrichsjubiläumsjahr hat der Augsburger Bischof Bertram Meier jetzt vorgestellt. Höhepunkt soll ein großes Fest in Augsburg sein.

Mitmachaktionen auf dem Rathausplatz

Das Fest findet am 8. Juli statt, im Zentrum der Stadt. Nach Angaben des Bistums ist ein buntes Bühnenprogramm geboten, es gibt eine Modenschau der "Aktion Hoffnung" und für Essen und Trinken ist an diesem Tag auch gesorgt. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto: "Mit dem Ohr des Herzens".

Kirche muss wieder hinhören

Das Motto des Ulrichjahres habe man mit Bedacht ausgewählt, erklärte Bischof Bertram Maier. Die Kirche müsse wieder zuhören lernen. Um zu erfahren, was die Menschen in den Gemeinden des Bistums bewegt, hat der Bischof das Videoprojekt "Uli und Du" angestoßen. Alle Interessierten können dabei mitmachen und ihren Bezug zum heiligen Ulrich im Video zeigen.

Lichterprozession zur Basilika

Zum Jubiläumstag am 28. Dezember wird der Ulrichsschrein mit den sterblichen Überresten des mittelalterlichen Bischofs in einer Lichterprozession von der Basilika St. Ulrich und Afra zum Augsburger Dom gebracht. Dazu begleiten zwei große Ausstellungen im Diözesanmuseum das Festjahr 2023/24. Eine widmet sich den so genannten Ulrichskreuzen, die andere will an das Leben und Wirken des Augsburger Stadt- und Bistumspatrons erinnern. Eine eigene Ulrichsbriefmarke soll auch herausgegeben werden.

Wichtige Rolle bei der Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn

Bischof Ulrich wurde um 890 in Wittislingen bei Dillingen geboren. 923 wurde er zum Bischof geweiht und starb am 4. Juli 973 in Augsburg. Eine wichtige Rolle soll er bei der Schlacht auf dem Lechfeld gespielt haben. Nach Angaben es Bistums ermunterte der heilige Ulrich hoch zu Ross, jedoch ohne Rüstung, nur bewehrt mit der Stola, die Verteidiger, welche die wütenden Angriffe der Ungarn erfolgreich zurückweisen konnten, bis das königliche Heer eintraf. Der heilige UIrich hat seine letzte Ruhestätte in der Krypta der Augsburger Basilika St. Ulrich und Afra.