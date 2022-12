Datenanalyse zur Biodiversität: Wo in Bayern die Arten schwinden

Die Studie zu den globalen Bedrohungen hat weitere Nachteile. "Die IUCN Rote Liste, etwas anders als die Deutsche Rote Liste, betrachtet sehr stark das Aussterberisiko. Aussterben bedeutet, dass das letzte Individuum von dieser Erde verschwunden ist", erklärt Wissenschaftler Jörg Freyhof. "Arten, die ein kleines Verbreitungsgebiet haben, haben ein höheres Aussterberisiko haben als Arten, die weit verbreitet sind."

Die Daten zur Gefährdung durch Umweltverschmutzung, die in der Originalstudie vorhanden waren, werden von BR24 für Deutschland nicht dargestellt – zu ungenau ist das Ergebnis nach der Einschätzung der interviewten deutschen Experten. Carl Beierkuhnlein fehlt in den Kategorien zudem die Gefährdung durch die zerklüftete Kulturlandschaft, die es vielen Arten schwer macht, in andere Gebiete auszuweichen. Global ist das nicht unter den sechs größten Bedrohungen – in Deutschland jedoch ein großes Thema.

Die COP15: Biodiversität in den Fokus rücken

Eine Möglichkeit, einen größeren Teil der Bevölkerung, Unternehmen oder Verwaltungen für das Thema Biodiversität zu sensibilisieren, sehen die Experten in der am Mittwoch beginnenden Konferenz COP15: "Diese Konferenz bringt das Thema in die Medien und in die Presse und so realisieren immer mehr, dass es etwas zu tun gibt", sagt Jörg Freyhof. Zu optimistisch ist der Fachmann aber auch nicht: "Vielleicht sind die Zeiten dieser großen Konferenzen vorbei, wo man glaubt, erreichen zu müssen, dass alle Mitgliedsstaaten sich da auf irgendetwas einigen."

Nationale und regionale Ziele setzen

Viel wichtiger sei es, dass man sich über diese großen Abkommen hinaus auf nationaler und auch regionaler Ebene eigene Ziele setze und diese umzusetzen versuche. Ein Ansporn dürfte auch in Zukunft das Anwachsen der Roten Listen sein. In der folgenden Tabelle können Sie nach Ihrem Landkreis suchen und nachlesen, welche Arten dort bereits angezählt oder schon verschwunden sind.