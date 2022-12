Erneuter Angriff auf russischen Flugplatz - Kreml alarmiert

Angriffe auf Flugplätze häufen sich

Tags zuvor hatte es auf den russischen Luftwaffenstützpunkten Engels und Djagilewo Detonationen gegeben, was die Regierung in Kiew nur verklausuliert kommentierte. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es habe zwei ukrainische Drohnen abgeschossen. Drei Soldaten seien durch Trümmer getötet, vier weitere verletzt worden. Zwei Flugzeuge seien leicht beschädigt. In Engels sind strategische Bomber der Typen Tu-95 und Tu-160 stationiert, die Atomwaffen tragen können.

Der Stützpunkt Engels liegt mehr als 600 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, Djagilewo etwa 500 Kilometer. Die Angriffe weit im russischen Hinterland zeigen die Verletzbarkeit strategisch wichtiger Militäranlagen und haben zu Fragen nach der Abwehrfähigkeit der Luftwaffe gegen Drohnenangriffe geführt. Bei den Angriffen seien "Drohnen sowjetischer Bauart" genutzt worden, hieß es vom Kreml.

Kiew bekennt sich nicht zu Angriffen

Die ukrainische Regierung beanspruchte die Angriffe offiziell nicht für sich. Präsidentenberater Mychailo Podoljak verspottete jedoch gestern auf Twitter die Regierung in Moskau: "Wenn etwas in den Luftraum anderer Länder gestartet wird, werden unbekannte Flugobjekte früher oder später zum Ausgangspunkt zurückkehren", schrieb er und fügte hinzu: "Die Erde ist rund."

Putin beruft Sicherheitsrat ein

Moskau machte Kiew für die beiden zurückliegenden Drohnenangriffe auf Flugplätze im Landesinneren verantwortlich. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von "Terrorangriffen" und kündigte an, Russland werde die nötigen Schritte zum Schutz wichtiger Anlagen unternehmen. Kreml-Chef Wladimir Putin rief den Sicherheitsrat seines Landes ein. Hochrangige Vertreter der Sicherheitsbehörden berieten mit Putin darüber, wie die "innere Sicherheit" des Landes gewährleistet werden könne, nachdem Moskau die Angriffe als Bedrohung eingestuft hatte, erklärte der Kreml.

Nach Ansicht des britischen Verteidigungsministeriums betrachtet Moskau die Angriffe auf Engels und Djagilewo mit als die strategisch bedeutsamsten Fehlschläge beim Schutz seiner Streitkräfte seit Beginn der Invasion. Die Bomber würden wahrscheinlich auf andere Stützpunkte verlegt.

Moskau zu schweren Raketenangriffen auf Ukraine

Russland rechtfertigte seinerseits die schweren Raketenangriffe auf zivile Objekte in der Ukraine als militärisch notwendig. Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte am Dienstag in Moskau: "Die russischen Streitkräfte führen mit Hochpräzisionswaffen hoher Reichweite massive Schläge gegen das System der militärischen Führung, Rüstungsbetriebe und die mit ihnen verbundenen Objekte, um das Militärpotenzial der Ukraine zu brechen." Zugleich warf er Kiew Angriffe auf Europas größtes Atomkraft Saporischschja vor, das auf ukrainischem Gebiet liegt. Die Anlage sei in den vergangenen 14 Tagen 33 Mal beschossen worden.

Der Minister bezeichnete den Krieg in der Ukraine als "erfolgreich". Zuletzt habe die russische Armee mehrere Ortschaften im Gebiet Donezk eingenommen und dem ukrainischen Militär hohe Verluste im Gebiet Luhansk zugefügt.