Betrunkener mit E-Scooter auf der Autobahn unterwegs

Die starke Alkoholisierung eines 36-Jährigen aus Hessen hat laut Polizeibericht am Sonntagabend wohl dazu geführt, dass er Probleme mit der Orientierung hatte und mit seinem E-Scooter auf der A45 unterwegs war.

Entgegen der Fahrtrichtung auf Standstreifen

Kurz nach 23 Uhr waren bei der Einsatzzentrale in Würzburg mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern eingegangen, die auf der A45 in Richtung Gießen unterwegs waren. Die Anrufer berichteten übereinstimmend von dem Elektro-Kleinstfahrzeug, dessen Fahrer auf dem Standstreifen entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung unterwegs sei. Kurz darauf konnte eine Polizeistreife die Person an der Ausfahrt Alzenau-Nord auffinden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille.

Mit E-Scooter über Leitplanke geklettert

Vermutlich war der Mann über einen Feldweg an den Rand der Autobahn gelangt und dort mitsamt seinem Gefährt über die Leitplanke geklettert, um auf der Autobahn weiterzufahren, so die Polizei.

Bauartbedingt ist die Nutzung der Autobahn jedoch mit einem solchen Fahrzeug nicht erlaubt, dies gilt auch für den Standstreifen. Zudem liegt bei einem Wert ab 1,1 Promille die Straftat von Trunkenheit im Verkehr vor. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Strafverfahren ein.