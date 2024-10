Geisterfahrer: So verhalten Autofahrer sich richtig

Was ist der häufigste Grund für Geisterfahrer?

Die Gründe, warum jemand zum Falschfahrer wird, sind vielfältig: Übermüdung, Stress, schlechte Witterungsbedingungen, sodass Schilder übersehen werden, Zeitdruck - zum Geisterfahrer werden, das kann jeden treffen. Vor allem aber Alkohol und Orientierungsprobleme können dazu führen, dass eine falsche Auffahrt an den Anschlussstellen gewählt oder auf den Richtungsfahrbahnen gewendet wird, so eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) von 2013. Wie das BAST feststellte, wurden an den Anschlusstellen häufig erhebliche Mängel im Bereich der Beschilderung und Markierung festgestellt. Ob diese allerdings für die Falschfahrten verantwortlich waren, ließ sich nicht nachweisen.

Strategien, um unbeabsichtigte Falschfahrten zu vermeiden

Wichtig sei, so das Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), die geltenden Regelungen für die Gestaltung der Anschlussstellen an Bundesautobahnen anzuwenden. Dazu gehören auch die Markierungen und die Beschilderung. Ziel ist eine eindeutige und unmissverständliche Verkehrsführung, die für die Verkehrsteilnehmer intuitiv ist. Deshalb haben die Länder inzwischen fast alle Autobahnanschlussstellen und Anschlussstellen von zweibahnigen Bundessstraßen sowie die Rastanlagen einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen, um Defizite zu erkennen und zu beseitigen.

Die Markierungen an Anschlussstellen wurden optimiert, sodass Autofahrer intuitiv richtig fahren sollten. Dazu wurde zum Beispiel die Wartelinie für Linksabbieger so vorgezogen, dass der Autofahrer nicht mehr von der Straße aus, von der er auf die Autobahn auffahren will, versehentlich in die Autobahnausfahrt, sondern zielgerichtet in die Auffahrt fährt.