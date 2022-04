Beschlossen: Mit der S-Bahn von Dombühl bis Crailsheim

Die S-Bahnlinie 4 soll ab Dezember 2024 nicht mehr in Dombühl im Landkreis Ansbach enden, sondern weiter ins baden-württembergische Crailsheim im Landkreis Schwäbisch-Hall fahren. Die angrenzenden Bundesländer hatten diese Verlängerung zwar schon beschlossen, nun stimmte aber auch die Bayerische Eisenbahngesellschaft formell zu, teilte das Landratsamt Ansbach mit.

Im Stundentakt von Dombühl nach Crailsheim

Im Zweistundentakt wird die S4 ab Nürnberg dann über Dombühl und Schnelldorf weiter nach Crailsheim fahren. Zusammen mit den Regional-Expressen der Linie Nürnberg-Stuttgart werde es dann zum ersten Mal ein stündliches Angebot zwischen Dombühl und Crailsheim geben. Zum Start der Streckenverlängerung im Dezember 2024 soll der Dombühler Bahnhof noch umgebaut werden.

Erste länderübergreifende S-Bahn-Linie in Franken

Die S4-Erweitung sei die erste länderübergreifende S-Bahn-Linie in Franken, so das Landratsamt. Die finale Entscheidung freut den Ansbacher Landrat Jürgen Ludwig (CSU): "Immer mehr Menschen setzen auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit auf die Bahn. Für sie entsteht damit bald ein echter Mehrwert."