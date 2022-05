Bergwacht rettet Wanderer im Bayerischen Wald

Zwei Wanderer sind am Sonntag im Bereich der Risslochfälle in Bodenmais im Landkreis Regen in Not geraten. Sie mussten gerettet werden.

Hubschrauber seilt Retter ab

Wie die Bergwacht Zwiesel mitteilt, wählte das Urlauberpaar aus dem Raum Hannover gegen 12.15 Uhr den Notruf, da es vom Weg abgekommen war und in steilem Gelände Absturzgefahr bestand.

Die Bergwachten Zwiesel, Arnbruck und Ruhmannsfelden sowie der Rettungshubschrauber Christoph 15 wurden alarmiert. Über Funk wurde der Hubschrauber zum Einsatzort gelotst, wo er einen Luftretter mit der Winde absetzte. Die restlichen Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle mit sogenannten Seilgeländern.

Urlauberin ins Krankenhaus

Die 50 Jahre alten Urlauber wurden anschließend in Sicherheit gebracht. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge im Einsatz. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.