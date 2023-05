Ben Schwarz (SPD) wird neuer Landrat in Roth

Großer Jubel in der Ortsmitte der mittelfränkischen Gemeinde Georgensgmünd. Das griechische Restaurant kann die vielen Leute nicht fassen, die sich mit dem langjährigen Bürgermeister Ben Schwarz (SPD) über seine Wahl zum neuen Landrat des Landkreises Roth freuen. Der 47-jährige Jurist war gemeinsamer Kandidat von SPD und den Grünen. Er tritt damit die Nachfolge des langjährigen Rother Landrats Herbert Eckstein (SPD) an.

Ben Schwarz: Jurist mit kommunalpolitischer Erfahrung

Bei der Stichwahl stimmten 64 Prozent der Wählerinnen und Wähler für Ben Schwarz. Im ersten Wahlgang hatte er mit 49,4 Prozent den Einzug ins Landratsamt knapp verpasst. "Eigentlich ist es ein Privileg, dass wir nochmal wählen dürfen", so Schwarz, "auch wenn es ein großer Aufwand ist." Er freue sich über den Rückenwind durch das gute Wahlergebnis. Dieser sei hilfreich für die Herausforderungen, die im Landkreis zu bewältigen seien. Er freue sich darauf, diese mit den Menschen im Landkreis zusammen zu gestalten. "Es ist überwältigend, dass es jetzt dann losgehen kann", sagte Ben Schwarz.

Lokaljournalist Jochen Münch beklagt geringes Interesse

Der für die CSU angetretene Lokaljournalist Jochen Münch (parteilos) erreichte 36 Prozent der Stimmen. Münch sagte, das Ergebnis sei in Ordnung für einen Quereinsteiger, der gegen einen erfahrenen Bürgermeister angetreten sei. Im Wahlkampf sei ihm viel Desinteresse an der Institution des Landkreises und der Arbeit eines Landrates begegnet, so Münch. "Die Leute wissen überhaupt nicht mehr, wofür ein Landrat eigentlich da ist." Auch stimme ihn die geringe Wahlbeteiligung in Höhe von 43 Prozent bei der Stichwahl nachdenklich.

Landrat Ben Schwarz: Menschlichkeit und Kooperation

In seiner Rede nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses bedankte sich Ben Schwarz ausführlich bei seinen Unterstützerinnen und Unterstützern. "Das ist hier keine One-Man-Show", so Schwarz. Der derzeit amtierende Vertretungs-Landrat Walter Schnell (SPD) erklärte, Ben Schwarz bringe Erfahrung und Kompetenz mit, aber auch "Persönlichkeit und Menschlichkeit." Es sei das allerwichtigste, dass man wisse, was man wolle und bei all dem, was auf einen zukommt, Mensch bleibe. "Und das bringst du mit“, so Schnell. Ben Schwarz sagte, er werde nun als Erstes die Mitarbeitenden im Landratsamt kennenlernen. Etwa 400 Menschen bekommen mit ihm einen neuen Chef.