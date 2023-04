Es war denkbar knapp: jetzt Stichwahl im Landkreis Roth

Mit Jubel wird Ben Schwarz (SPD) empfangen, als er im Sportheim des TSG 08 Roth am frühen Abend eintrifft. Nach den ersten Wahlergebnissen liegt Ben Schwarz klar in Führung. Der Saal ist voll, die Anspannung zum Greifen nah. Nach 30 Jahren unter Landrat Herbert Eckstein (SPD) steht der Generationswechsel an. Wird die SPD den Posten weiterhin besetzen können?

Auszählungskrimi im Landkreis Roth

Nach und nach treffen die Wahlergebnisse ein. Auf der großen Leinwand verfolgen Genossinnen und Genossen die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke in den 16 Kommunen des Landkreises. Die Frau des langjährigen Landrats ruft jeweils die Zwischenergebnisse in den Saal. Immer wieder brandet Jubel auf, wenn Ben Schwarz irgendwo 60 Prozent erreicht hat. Doch allzu oft bleibt die Zahl unter Fünfzig.

Landrat braucht mehr als 50 Prozent der Stimmen

Um die Wahl zu gewinnen, braucht er Fünzig plus x. Ben Schwarz kommt an 49,96 Prozentpunkte heran, als etwa zwei Drittel der Stimmen ausgezählt sind. "Das ist hier so spannend wie der Tatort“, sagt Marcel Schneider, Promi-Friseur und SPD-Kreistagsmitglied. "Es ist ein Auf und Ab der Gefühle“, gesteht Ben Schwarz. Doch am Ende hat es nicht gereicht. "Vielen Dank fürs Mitfiebern“, ruft er dann, als alles ausgezählt ist, in den Saal. "Es überwiegt das Gefühl, dass man so viel Vertrauen der Menschen gewonnen hat“, sagt er. "Das ist etwas ganz, ganz Tolles."

Weitere zwei Wochen Wahlkampf

Jetzt müsse man noch weitere zwei Wochen Vollgas geben, um das restliche Prozent noch zu holen, so Schwarz, der von SPD und den Grünen als Landratskandidat unterstützt wird. Tanja Josche vom Kreisverband der Grünen erklärt, sie werde den Wahlkampf weiterhin unterstützen. "Die Menschen haben verstanden, dass es ums Miteinander geht und nicht ums austeilen“, sagte sie. Ben Schwarz steht für parteiübergreifende Zusammenarbeit.

Stichwahl gegen Jochen Münch (CSU)

Die Unterstützer des CSU-Kandidaten Jochen Münch waren am Strand des Rothsee zusammengekommen, um die Auszählung der Wahlergebnisse gemeinsam zu verfolgen. Stichwahl oder nicht - hier wird die Spannung vom Sonnenuntergang über dem See untermalt. Der Journalist Jochen Münch (44) hat bisher keine politische Erfahrung - und erreicht 27 Prozent der Stimmen. "Ich bin angetreten gegen zwei langjährige amtierende Bürgermeister und habe mich im Ergebnis zwischen die beiden geschoben – das ist jetzt nicht so schlecht", kommentiert er sein Ergebnis. Auch für ihn und sein Team geht der Wahlkampf noch zwei Wochen weiter. "Es ist noch nicht entschieden", so Münch. "Wir werden weiter mit Leidenschaft kämpfen."

Der dritte Kandidat, Helmut Bauz von den Freien Wählern, erreichte 23,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,6 Prozent.