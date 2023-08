Tractor Pulling mal anders: Bremswagenziehen mit dem Oldtimer

Tonnenschwere Bremswagen und jede Menge PS, die sich durch den Dreck pflügen: So geht "Tractor Pulling" für gewöhnlich. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem speziell modifizierte Fahrzeuge einen schweren Bremswagen über eine bestimmte Strecke ziehen müssen.

Oldtimer als besondere Challenge

Die Traktorfreunde Finningen aus dem Landkreis Dillingen haben noch eine zusätzliche Herausforderung: Bei ihnen dürfen nur ältere Fahrzeuge antreten. Die sehen zwar oftmals schöner aus, sind aber natürlich schon in die Jahre gekommen, im Vergleich zu modernen Maschinen. "Kaputtgehen kann immer was", erklärt Dominik von den Traktorfreunden, "mein Opa hat immer gesagt: 'Wenn es das nicht aushält, ist es ein Glump!'"

Die ältesten Traktoren, die am Wochenende antreten, sind schon rund 70 Jahre alt und haben gerade einmal 20 PS – die stärksten bis zu 250. Sie treten in verschiedenen PS-Klassen an. Das Oldtimer-Bremswagenziehen ist zwar ein Wettbewerb, aber der Spaß an den alten Maschinen steht im Vordergrund, heißt es bei den Traktorfreunden Finningen.

Tractor Pulling: Nicht einfach Vollgas

Um mit der schweren Beladung möglichst weit zu kommen, reicht es nicht, einfach Vollgas zu geben, denn dann können die Reifen durchdrehen oder der Traktor fängt regelrecht an zu hüpfen. Dann käme die Leistung nicht mehr auf den Acker und das Fahrzeug kommt zum Stehen. Dann wäre das Rennen vorbei, denn die zurückgelegte Strecke wird genau bis zu diesem Punkt gemessen. Für die Traktorfreunde aus Finningen bleibt noch bis Sonntag Zeit zum Training. Ab 10 Uhr startet dann das Oldtimer-Bremswagenziehen.