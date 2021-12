Begehrte Gebrauchtwagen: Darum ist der Markt fast leergekauft

Angebot schrumpft täglich

Ein schneller Autoverkauf, der Bernhard Seubert, den Chef von Auto Seubert, eigentlich froh machen könnte. Doch so einfach ist es nicht: Momentan ist das Angebot an Gebrauchtwagen kleiner als die Nachfrage der Kunden, erklärt er. "Wir haben normalerweise im Bestand zwischen 4.200 und 4.500 Fahrzeuge und aktuell haben wir 600. Es waren in den letzten Wochen aber auch schon deutlich unter 500." Die Lage sei nicht einfach, es sei alles sehr angespannt. Die Anfragen der Kunden seien da, aber sie könnten nicht alle erfüllt werden, "das ist eigentlich schade", so Seubert.

Zum Artikel: Lust auf Neuwagen so groß wie zuletzt 2003

Mit seinem Angebot gehört Auto Seubert in Straubing zu den größten Gebrauchtwagenhändlern in Bayern. Der Hof scheint auf den ersten Blick gut gefüllt mit verschiedenen Fahrzeugen - doch der Schein trügt: Jedes dritte Auto ist bereits verkauft und Nachschub kaum in Sicht.