Bayreuth: "medi" investiert 32 Millionen Euro in "medi Tower"

Acht Stockwerke, 40 Meter hoch, vollverglast und Platz für 400 Mitarbeitende: Das ist der "medi Tower", den "medi", der Hersteller von medizinischen Hilfsmitteln, am Donnerstag am Firmenstammsitz in Bayreuth offiziell eröffnet hat. In das neue Bürogebäude mit 7.000 Quadratmetern Fläche hat das Unternehmen 32 Millionen Euro investiert.

Bürogebäude ein klares Bekenntnis zu Bayreuth

Der Neubau sei ein klares Bekenntnis zu Bayreuth, so Gesellschafterin Miriam Weihermüller. Beim Bau des neuen Gebäudes spielte auch Nachhaltigkeit eine Rolle. Begrünte Dachflächen, biobasierte, zu 100 Prozent recyclebare Böden, Geothermie durch 68 Bohrungen bis 130 Meter tief, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und zwei Wärmepumpen sollen nach Angaben des Unternehmens für eine autarke Versorgung des Gebäudes sorgen.

Mitarbeiter sitzen zusammen - das spart viele E-Mails

Der Bau solle kein reiner Zweckbau sein, so Philipp Schatz, Geschäftsleiter "Medical", sondern auch ein Ort des Wohlfühlens. Das sei schließlich die Basis guter Arbeit. "Wo man sich wohlfühlt, da arbeitet man auch gerne", so Schatz wörtlich. Dementsprechend angepasst wurden auch die Raumkonzepte auf den acht Stockwerken. Mit Rückzugsorten, aber auch viel Gelegenheiten zum Austausch. Auch neu: die crossfunktionalen Räume. Das heißt, die Mitarbeitenden sitzen nicht in einzelnen separierten Abteilungen, sondern in Teams, die an einem gemeinsamen Produkt arbeiten. "Der direkte Austausch erspart sehr viele Mails und fördert den Zusammenhalt", so Schatz.

Als "Marktplatz" betitelt wird der Eingangsbereich samt Restaurant "Wolfgangs" – benannt nach medi-Gründer Wolfgang Weihermüller. Das soll ein Treffpunkt für alle sein – von der Produktion bis zur Chefetage. "Denn nur gemeinsam bringen wir am Ende ein Produkt auf den Markt", betonte Schatz.