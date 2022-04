Bayern-FDP: Weg von Putins Rohstoffen - dafür länger Atomkraft?

"Neue Energie für Bayern" steht beim Parteitag der Landes-FDP fast überall: auf hunderten verteilten Energydrink-Dosen, auf einem großen Banner im Foyer - und nicht zuletzt riesig auf der Rednerbühne. Um Energiepolitik soll es gehen an diesem Wochenende, auch um Schwung für die Landtagswahl in eineinhalb Jahren. Davor aber geht es um den Krieg.

Denn auf der Bühne spricht an diesem Mittag Yuriy Yarmilko, Generalkonsul der Ukraine in München. Yarmilko redet über den russischen Angriffskrieg auf sein Land - "nicht provoziert, unmenschlich, brutal". Er lobt die FDP, die konsequent die Unabhängigkeit der Ukraine und ihren europäischen Weg unterstützt habe. "Wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, werden russische Panzer schon sehr bald auch vor Ihren Haustüren stehen", warnt der Generalkonsul die Menschen in Deutschland. Und ergänzt: Ein Öl- und Gas-Embargo wäre die richtige Antwort auf Russlands Krieg, "egal wie hoch der Preis wäre". Applaus.

Hagen: FDP "technologieoffen" - auch für Atomenergie

Spätestens da ist klar, dass alles zusammenhängt, bei diesem Parteitag und überhaupt: die deutsche Energieversorgung und der russische Angriffskrieg zwei Flugstunden entfernt.

Vor Yarmilkos Auftritt hat der bayerische FDP-Landeschef Martin Hagen in seiner Rede betont, Deutschland habe sich in den vergangenen Jahren in Sachen Energie zu abhängig von einzelnen autokratischen Systemen gemacht. Man müsse deshalb Bremsen lösen, die derzeit den Ausbau erneuerbarer Energien blockierten - und in Bayern die starre 10H-Regel für neue Windräder reformieren.

Andere FDP-Forderungen werden nicht in Bayern, sondern im Bund entschieden - etwa Hagens Ansinnen, für deutlich günstigeren Strom staatliche Abgaben und Steuern radikal zu reduzieren. Auch aus heutiger Sicht eher kühne Überlegungen schließt der Landesvorsitzende nicht aus, zum Beispiel eine "Wasserstoffpipeline von Portugal nach Bayern". Vor allem aber dürften Hagen und die Liberalen an diesem Wochenende die Tür zur Atomkraft wieder ein Stück weit öffnen - wie zuletzt auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

"Nicht aus ideologischen Gründen bleiben lassen"

Schon zum Auftakt des Parteitags werben einige junge Teilnehmer für die Atomenergie. Sie platzieren neben der Rednerbühne Aufsteller: Darauf steht "Kernkraft - eine Übergangslösung" oder "Kernkraft ist klimaneutral". Parteichef Hagen argumentiert nicht ganz so offensiv, aber in die gleiche Richtung: Man solle "technologieoffen" bleiben - und eine Rückkehr zur Kernkraft "unter bestimmten Bedingungen nicht aus ideologischen Gründen bleiben lassen". Schon vor der Aussprache zum Punkt Kernenergie ist also klar: Die FDP blinkt wieder Richtung Atomkraft - vielleicht zaghaft, vielleicht offensiv.

Welchen Anteil die Kernenergie bei der Energieversorgung genau leisten kann oder soll, beantwortet die FDP nicht - und verweist auf marktwirtschaftliche Mechanismen. Im Entwurf des Leitantrags heißt es: "Funktionierender Wettbewerb und Marktwirtschaft sichern eine klimaneutrale Zukunft zu möglichst geringen Kosten." Welche Technologien oder Energieträger kostengünstig und schnell den Umbau unseres Energiesystems herbeiführen, werde erst die Praxis zeigen.