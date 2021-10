"Bayerische Unternehmerin des Jahres" kommt aus Bad Kissingen

Die 50 wachstumsstärksten mittelständischen Betriebe hat Bayerns Ministerpräsident Huber Aiwanger am Montagabend mit dem Preis "Bayerns Best 50" in München ausgezeichnet. Der Preis "Bayerische Unternehmerin des Jahres" wurde an Elisabeth Müller verliehen. Sie ist Eigentümerin und Geschäftsführerin des tiermedizinischen Labors "Laboklin" in Bad Kissingen. Müller repräsentiere das dynamischste Unternehmen unter weiblicher Führung aus dem Kreis der "Bayerns Best 50"."Frauen wie sie brauchen wir in der bayerischen Wirtschaft. Deshalb werben wir mit diesem Preis für eine stärkere Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen“, so Aiwanger über die Preisträgerin aus Unterfranken.

Laboruntersuchungen für Tiere und Corona-Tests

Laboklin wurde 1989 von der promovierten Mikrobiologin Elisabeth Müller in Bad Kissingen mitgegründet. Mittlerweile ist es fast in ganz Europa, sowie in Asien und auf der arabischen Halbinsel tätig. Das Unternehmen führt Laboruntersuchungen für Tiere durch – unter anderem zur Erkennung von Krankheiten oder zum Monitoring chronisch Kranker. Ein zweiter Bereich ist das Angebot genetischer Untersuchungen, in der Regel mit dem Tierhalter oder dem Züchter als Auftraggeber. Der dritte Part ist Hygienemonitoring für Human- und Veterinärmedizin. Seit dem vergangenen Jahr leistet Laboklin auch einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und führte Covid-Tests im Auftrag von Gesundheitsämtern und Krankenhäusern im Raum Unterfranken durch.

Auszeichnung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums

Das Bayerische Wirtschaftsministerium zeichnet mit "Bayerns Best 50" die 50 dynamischsten inhabergeführten mittelständischen Unternehmen in Bayern seit 20 Jahren aus. Mit dem Preis werden Betriebe geehrt, die in den vergangenen Jahren bei Umsatz und Mitarbeiterzahl überdurchschnittlich gewachsen sind. Die Preisträger wurden von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als unabhängigem Juror nach objektiven Kriterien im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums ermittelt.