Baumwipfelpfad Ebrach: Oberster Rechnungshof fordert Neukonzept

Wie geht es weiter mit dem Baumwipfelpfad Steigerwald? Diese Frage stellt sich aktuell, denn in München laufen derzeit Verhandlungen zur Zukunft der Attraktion. Im Juni 2024 läuft der sogenannte Betrauungsvertrag mit den Bayerischen Staatsforsten aus. Bei ihrem letzten Wahlkampfbesuch in Bamberg brachte Landrat Johann Kalb (CSU) das Thema bei Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) an, doch bis jetzt gab es noch keine Antwort. Mittlerweile hat auch der Pächter der Gastronomie seinen Vertrag zum Ende des Jahres gekündigt.

Appell für Vertragsverlängerung

"Der Baumwipfelpfad ist ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzeptes des Naturparks Steigerwald… Ich bitte deshalb, alle Bemühungen zu unternehmen, dass der Baumwipfelpfad auch in Zukunft seiner Funktion als Leuchtturmprojekt gerecht werden kann", so heißt es in dem Appell von Johann Kalb an die bayerische Landwirtschaftsministerin. Im September hat er seine Sorge um die Zukunft des Baumwipfelpfads in Ebrach persönlich Michaela Kaniber vorgetragen. Bis jetzt soll es keine Reaktion darauf gegeben haben. Auf eine Anfrage von BR24 schreibt das Ministerium:

"Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat am 29. September 2023 bei einem Besuch der Region zugesagt, dass der Baumwipfelpfad erhalten bleibt. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten prüft derzeit gemeinsam mit den Bayerischen Staatsforsten verschiedene Möglichkeiten des Weiterbetriebs nach dem 30. Juni 2024. Bis dahin wird der Baumwipfelpfad auf Basis des bestehenden Betrauungsakts weiter betrieben."

Kommt ein privater Pächter infrage?

Konkret heißt das: Der Baumwipfelpfad wird nicht geschlossen. "Diese Pläne sind vom Tisch", so die kommissarische Leiterin des Baumwipfelpfades, Sandra Fischer. Im Ministerium werden im Moment Gespräche geführt, ob denn auch ein privater Pächter infrage käme. Einen Bewerber soll es nach ersten Informationen dafür geben. Doch bereits beim Bau wollte die Regierung auf private Investoren setzen und scheiterte mit dem Plan. Die Bayerischen Staatsforsten erhielten damals den Betrauungsvertrag und kümmern sich seitdem um den Baumwipfelpfad bei Ebrach.

"Der Aufsichtsrat der Bayerischen Staatsforsten hat die Bayerischen Staatsforsten damit beauftragt, einfach eine Prüfung durchzuführen", so Sandra Fischer im Gespräch mit BR24. Dabei solle geprüft werden, ob nun in dieser schwierigen Situation, ähnlich wie ursprünglich vorgesehen, ein externer Pächter für die Anlage zu finden ist.