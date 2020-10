Baum fällt durch Föhnsturm auf Auto - Mann stirbt bei Kochel

Der Mann hatte offenbar keine Chance: Der laut Polizei sehr starke Föhnsturm hatte eine Eiche zu Fall gebracht. Sie stürzte auf das Auto des 58-Jährigen und tötete ihn.

Föhn bringt sehr starke Eiche zu Fall

Die gesamte Bundesstraße 11 ist in der Nähe des Franz-Marc-Museums voller Laub und dicker Äste. Der Föhnsturm muss eine gewaltige Kraft gehabt haben, denn er hat auch eine starke Eiche zu Fall gebracht. Sie stand am Straßenrand und krachte in der Dunkelheit auf das Auto des 58-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Mann von Baum erschlagen

Der Baum traf den Kleinwagen des Mannes voll in der Mitte. Der Fahrer war alleine unterwegs und war sofort tot, teilte die Polizei mit. Sowohl Polizei als auch die Feuerwehr waren stundenlang im Einsatz. Unter anderem mussten sie mit Hilfe eines Krans den Baum anheben, um den Mann aus dem Wrack befreien zu können. Die Straße war zeitweise komplett gesperrt.