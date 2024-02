Bauersberg: Warum eine Bank ein Schullandheim kauft

Eigentlich sah es so aus, als würden die Lichter im Schullandheim Bauersberg in der Rhön ausgehen. Nun haben 40 aufgeregte Mädchen und Jungen die Stockbetten in den Zimmern dort belegt. Sie kommen aus einer dritten und einer vierten Klasse der Grundschule Haßfurt und verbringen eine Woche dort. Dieter Köstler, der Leiter des Schullandheims Bauersberg, und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind einfach erleichtert, dass es nun doch weitergeht.

Bank hat Schullandheim doch noch gerettet

Denn: Die Stadt Schweinfurt als Eigentümerin wollte den Laden eigentlich zum Jahreswechsel dicht machen. Der Betreiber, die gemeinnützige Schullandheim Hobbach-Bauersberg gGmbH, musste alle Buchungen von Schulen annullieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Doch dann fand sich mit der Sparkasse Bad Neustadt eine kurzfristige Käuferin.

Der Kauf sei für die Bank "perspektivisch nicht nur ein soziales Projekt", sagt deren Vorstandsvorsitzender Georg Straub. "Wir sehen das auch als wirtschaftliches Thema, wo kein Geld verloren wird, sondern ein Gewinner-Gewinner-Modell entsteht."

Umweltbildung für Generationen von Schülern

1956 hatte die Stadt Schweinfurt das Schullandheim am Bauersberg gebaut. Mit dem Gedanken, Kindern- und Jugendlichen mal einen anderen Blick zu ermöglichen. In der Natur, zum Wandern oder im Winter bei Schnee zum Rodeln oder Langlaufen zu gehen. Ganze unterfränkische Generationen von Schülerinnen und Schülern haben bleibende Erinnerungen an die Einrichtung oberhalb von Bischofsheim in der Rhön.

Auf dem weitläufigen Gelände mit seinen unterschiedlichen Lernräumen ist auch die erste "Wasserschule" der Regierung von Unterfranken angesiedelt. Kinder und Jugendliche lernen hier unter anderem, wie der Wasserkreislauf funktioniert und wie man verantwortungsvoll mit Wasser umgeht. Für Rhön-Grabfeld-Landrat Thomas Habermann gilt das Schullandheim seit jeher als "überragender Ort der Umweltbildung".

Stadt Schweinfurt sah Schullandheim als finanzielle Belastung

Die Stadt Schweinfurt jedoch sah das Schullandheim zuletzt nur noch als finanzielle Belastung – und das trotz der rund 25-prozentigen Buchungsquote von Schweinfurter Schulen und der Zusage vom Landkreis Rhön-Grabfeld, dass der Stadt für dieses Jahr keine Kosten entstehen würden. Die Schweinfurter Stadtverwaltung wollte das Schullandheim schon lange abstoßen.

Die Stadt Bischofsheim erklärte ihr Interesse, das Schullandheim zu kaufen. Weil es aber keine sicheren finanziellen Förderzusagen von Land und Bund für nötige Sanierungen – unter anderem in den Brandschutz – gab, musste die Kommune den geplanten Kauf wieder absagen.

Knapp 9.000 Unterschriften für Erhalt

Im Dezember dann der Schock: Die Stadt Schweinfurt entzog die Genehmigung zum Betrieb des Schullandheims. Knapp ein Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekamen ihre Kündigungen. Die Buchungen für die Schulen mussten auf einen Schlag storniert werden.

Das Schicksal des beliebten Schullandheims machte regionale Schlagzeilen. Binnen kurzer Zeit wurde eine Online-Petition zum Erhalt des Schullandheims Bauersberg gestartet: 8.944 Menschen unterstützten die Aktion.

"Weihnachtswunder" drei Tage vor Heiligabend

Am 21. Dezember kam die überraschende Wendung: Die Sparkasse Bad Neustadt teilte mit, das Schullandheim kaufen zu wollen. Für ein Kreditinstitut ein auf den ersten Blick ungewöhnlicher Schritt. Vielleicht traf es sich dabei ganz gut, dass Rhön-Grabfeld-Landrat Thomas Habermann nicht nur den Umweltbildungsauftrag des Schullandheims so hochhält.

Denn er ist auch Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse und witterte eine gute Geschäftsidee: "Wir haben in der zinsarmen Zeit immer wieder gesehen, wie sich Banken neu orientieren. Immobiliengeschäfte sind für Banken insgesamt ein ganz neues Geschäftsfeld geworden." Deshalb habe man sich entschlossen, diese beiden Aspekte – die Verantwortung für die Region als einheimisches Bankeninstitut und das neue Standbein im Immobilienbereich – zusammen zu führen, unter dem Motto: "Jawohl, wir können da etwas Gutes für die Region tun. Gleichzeitig aber auch perspektivisch, mittelfristig unser Geschäftsmodell bei der Sparkasse weiterbetreiben."