Bamberger Demenzlabor: Auf der Suche nach Hilfe für Betroffene

Biosignale werden gemessen

Die Teilnehmer werden auch mit Elektroden ausgestattet, um ihre Biosignale wie Herzfrequenz oder Hautleitfähigkeit zu erfassen. Das Herzstück des Labors ist ein Kontrollzentrum. Hier laufen alle Signalströme zusammen, werden erfasst und danach ausgewertet. Dieser Technikraum ist ausgestattet mit Bildschirmen mit vielen Einzelbildern der 12 Kameras. Jede Bewegung und Regung der Probanden wird aufgezeichnet, um alles später auswerten zu können.

Wird zum Beispiel eine Drucksimulation durchgeführt, so ist eine der Kameras direkt auf das Gesicht des Teilnehmers ausgerichtet. "Also Schmerz und andere Emotionen, die kommen ja immer in Sekundenbruchteilen, bilden sich ab und sind dann wieder weg. Deswegen müssen wir ja auch diese vielen Kameras nutzen", erklärt Prof. Dr. Stefan Lautenbacher von der Uni Bamberg. Er ist Begründer des BamLiDs. "Ein frontales Gesicht, dass produziert andere Meldungen als ein laterales Gesicht, also von der Seite. Es ist wichtig, dass wir uns dann eben auch so viele Mühe geben es aufzunehmen und dann sehen wir es."

Wenn man sich nicht mehr mitteilen kann

Oft können sich die Patienten ab einem gewissen Krankheitsstadium nicht mehr direkt äußern. Sie seufzen oder sind komplett regungslos, obwohl sie vielleicht Schmerz empfinden. "Wir können die sogenannte Vokalisation sehr genau untersuchen. Das sind so Laute, die nicht unbedingt eine verbale Botschaft vermitteln, sondern eher ein Stöhnen oder Gemurmel. Das ist dann interessant, wenn es einer Person nicht so gut geht. Wir wollen wissen: gibt es solche Einschränkungen im Empfinden, die sich dann eben auch durch Vokalisationen ausdrücken, durch Lautieren, wie man auch sagt."

Durch die vielen Messungen entsteht eine immense Menge an Daten, die dann mithilfe des Fachbereichs Informatik ausgewertet wird. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Biologische Psychologie der Uni Augsburg soll die Demenzforschung vorangetrieben werden. "Am Ende wollen wir wissen, was sind Indikatoren für ganz bestimmte Zustände: für Ängste, für Schmerz, für andere Formen des Unwohlseins, für Ekel", so Prof. Lautenbacher von der Uni Bamberg, "weil wir davon ausgehen müssen, dass bestimmte Personen das nicht mehr mitteilen können. Und für solche Personen, die immer mehr werden unter uns, und es immer mehr Menschen gibt, die nicht mehr kommunikationsfähig sind am Ende des Lebens, versuchen wir jetzt diese Verhaltensindikatoren herauszukriegen: an was erkennt man bestimmte Zustände ohne eine Person fragen zu können."