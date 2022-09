Bamberg wird eine von 52 "fahrradfreundlichen Kommunen"

Die Stadt Bamberg darf sich ab kommendem Jahr "fahrradfreundliche Kommune" nennen. Laut einer Mitteilung aus dem Rathaus vom Freitag hat eine Expertengruppe der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) die Zertifizierung empfohlen. Bereits seit 2018 ist die Stadt Bamberg in der engeren Auswahl, eine von inzwischen 52 fahrradfreundlichen Kommunen in Bayern zu werden.

Anteil an Fahrrädern in Bamberg "ganz hervorragend"

Die bisherigen Mängel seien mittlerweile behoben worden, heißt es aus dem Rathaus. So wurde in Bamberg nun unter anderem ein Radverkehrsbeauftragter eingestellt. Positiv erwähnte die Kommission auch die Infrastruktur mit geöffneten Einbahnstraßen sowie für Rad- und Fußverkehr befahrbare Sackgassen und Fahrradstraßen. Der Radverkehrsanteil in Bamberg sei bereits "ganz hervorragend".

Nun müssten unter anderem das Radverkehrsnetz weiter in den Landkreis ausgebaut und attraktive Radschnellverbindungen realisiert werden, lautete das Fazit der AGFK. Die offizielle Aufnahme der Stadt Bamberg in den Kreis der zertifizierten Kommunen erfolgt im Januar 2023 durch den Bayerischen Verkehrsminister in München.

52 Kommunen dürfen sich "fahrradfreundlich" nennen

In der AGFK haben sich derzeit 113 bayerische Kommunen mit dem Ziel zusammengeschlossen, gemeinsam den Radverkehr zu fördern, Erfahrungen auszutauschen und Synergieeffekte zu nutzen. 52 von ihnen tragen den Titel "fahrradfreundliche Kommune". Die AGFK vertritt die Interessen ihrer Mitglieder im Radverkehrsbereich unter anderem in der Landes- und Bundespolitik und bei kommunalen Spitzenverbänden.