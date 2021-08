Streik lähmt Bahnverkehr in Unterfranken

Zwischen 6 und 8 Uhr – der Hauptpendlerzeit – sind am Bahnhof Würzburg viele Zugverbindungen ausgefallen. Von 25 Verbindungen waren in dieser Zeit 14 gestrichen oder es gab Verzögerungen. Auch am Vormittag fallen weitere Züge im Nah- und Fernverkehr aus.

Reisende gelassen

Laut Bernd Hartmann, dem Vorsitzenden der Würzburger Ortsgruppe der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL), ist Unterfranken mit rund 420 Gewerkschaftsmitgliedern beim Streik stark vertreten. Allerdings seien längst nicht alle Lokführer in der GDL organisiert. Einige gehörten auch der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) oder gar keiner Gewerkschaft an. Andere seien verbeamtet und damit nicht streikberechtigt.

Die Pendler und Reisenden scheinen sich unterdessen gut auf den Streik und die Zugausfälle eingestellt zu haben. Am Hauptbahnhof Würzburg war die Stimmung unter den Wartenden am Morgen entspannt. Die meisten hatten sich online informiert wurden nicht von den Zugausfällen überrascht.

Pro Bahn: Pendler sollten Möglichkeit zum Homeoffice nutzen

Pro Bahn-Sprecher Iffländer rät Pendlern und Fahrgästen, bis zum Ende des GDL-Streiks am Freitag lieber die Möglichkeiten des Homeoffice zu nutzen. "Wer zuhause bleiben kann, sollte zuhause bleiben", sagt Iffländer. Die Bahn kündigte zwar an, ein Grundangebot für Pendler und wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen und Flughäfen beizubehalten. Trotzdem könne nicht garantiert werden, dass alle Reisenden wie gewünscht ans Ziel kommen.