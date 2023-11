Bahnstreik in Schwaben: DB-Konkurrenz will fahren – wo es geht

Zwölf Stunden vor dem angekündigten Bahn-Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL ist unklar, welche Züge fahren werden und welche nicht. In Schwaben stellen die beiden Bahn-Konkurrenten Bayerische Regiobahn (BRB) und Go-Ahead Bayern klar, dass es für ihre Betriebe keinen Streikaufruf gibt; allerdings will die GDL explizit auch die Fahrdienstleiter bei DB Netz streiken lassen. Ohne sie ist ein Bahnbetrieb für alle Betreiber unmöglich.

Warum die Verkehrsunternehmen auf die Bahn angewiesen sind

Go-Ahead ist mit seinen Regionalzügen in Schwaben zum größten Teil auf Strecken unterwegs, die auch vom DB-Fernverkehr genutzt werden. Weil die Bahn zumindest ein "Grundgerüst" von ICE-Verbindungen aufrechterhalten wolle, so Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg, "rechnen wir damit, dass wir dort auch durchkommen." Man sei "verhalten optimistisch", so Karg, dass "nicht alles zum Stillstand kommen" werde. Das gilt für Go-Ahead-Verbindungen von München über Augsburg nach UIm oder nach Donauwörth sowie die Strecke München-Lindau.

Allerdings: Go-Ahead hat Karg zufolge eine Reihe von Lokführern von der Deutschen Bahn "ausgeliehen". Ob sie streiken werden, könne er nicht sagen.

Keine Details zum Ablauf des Streiks bekannt

Anders sieht es für Annette Luckner, Sprecherin bei der BRB, aus: "Wir können unseren Fahrgästen nur raten, vor Fahrtantritt im Internet und über die Apps zu schauen, ob der Zug fährt." Die Regiobahn bedient Nebenstrecken von Augsburg nach Füssen oder Schongau sowie von Augsburg nach Ingolstadt. Wenn dort kein Fahrdienstleiter die Strecke kontrolliert, bleiben die Züge stehen. Ob es von der Gewerkschaft und der Deutschen Bahn dazu bis zum Abend Informationen geben werde, sei unklar, so Luckner.

Die Gewerkschaft GDL hat von Mittwochabend, 22 Uhr, bis Donnerstagabend 18 Uhr zu einem Warnstreik aufgerufen. Neben Lokführern und Zugbegleitern könnten auch die Fahrdienstleiter bei DB Netz die Arbeit niederlegen.