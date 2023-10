Bahn schließt unbeschrankten Bahnübergang für Umbau

Mit lautem Pfeifen machen herannahende Züge bei einem unbeschrankten Bahnübergang im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen auf sich aufmerksam. Damit sollen weitere schwere oder gar tödliche Unfälle vermieden werden, bis der Übergang am 23.10. geschlossen wird. Dieses Datum nannte jetzt die Stadt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung.

Anwohner protestierten wegen Warntönen der Züge

Alle zehn Minuten passiert ein Zug den unbeschrankten Bahnübergang. Bis in die Nacht und dann wieder in den frühen Morgenstunden ist der Warnton der Züge zu hören – was zu erheblichen Protesten der Anwohner führte. Sie forderten die Bahn auf, das Pfeifen einzustellen. Der Neu-Ulmer Stadtrat beschloss daraufhin im August die Schließung des Bahnübergangs. Für den Straßenverkehr werden in den kommenden Tagen Umleitungen eingerichtet.

Letzter Unfall am Bahnübergang erst im September

Mitte September gab es einen weiteren Unfall an dem Bahnübergang in Gerlenhofen. Ein Radfahrer fuhr – nach Angaben der Polizei trotz Rotlichts – über die Gleise. Der Lokführer eines heranfahrenden Zuges leitete eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Fahrrad am hinteren Reifen aber nicht mehr verhindern. Der Fahrradfahrer wurde vom Rad geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn neben den Bahngleisen. Mit Oberschenkel-Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der Umbau des Bahnübergangs in Gerlenhofen dauert voraussichtlich gut zwei Jahre. Ende 2025 soll er wieder eröffnet werden, dann mit zusätzlichen Lichtzeichen und mit Halbschranken.