Bahnstrecke Plattling-Landshut soll teilweise zweigleisig werden

Die Bahnstrecke Plattling-Landshut mit Anschluss an München soll zumindest teilweise zweigleisig ausgebaut werden. Einen entsprechenden Planungsvertrag wollen am Samstagnachmittag Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Bayern, Klaus Dieter Josel, im Bahnhof Wörth an der Isar im Kreis Landshut unterzeichnen.

Gute Nachricht für Tausende Pendler

Das bedeutet neue Hoffnung für die vielen Tausend Bahnpendler, die die Strecke Plattling-Landshut und weiter nach München täglich nutzen. Die derzeit nur eingleisige 63 Kilometer lange Bahnlinie von Plattling im Landkreis Deggendorf nach Landshut soll jetzt zumindest auf dem sieben Kilometer langen Abschnitt zwischen Loiching bei Dingolfing und Wörth an der Isar zweigleisig ausgebaut werden. Das heißt, die Züge könnten sich künftig dort während der Fahrt begegnen. Bislang muss einer der sich entgegenkommenden Züge jeweils in einem der Bahnhöfe oder an Kreuzungspunkten an der Strecke warten.

Züge sollen pünktlicher werden

Durch den zumindest teilweisen zweigeleisigen Ausbau soll die Pünktlichkeit verbessert werden, die auf der Strecke im bundesweiten Vergleich unter dem Durchschnitt liegt. Zudem soll perspektivisch auch ein Halbstundentakt möglich sein. Einen konkreten Zeitplan dafür aber gibt es noch nicht. Aktuell können die Züge zwischen Plattling und Landshut in beiden Richtungen weitgehend nur im Stundentakt fahren. Das gilt vor allem für den Donau-Isar-Express, der in beiden Richtungen zwischen München und Passau verkehrt.

Forderung nach besserem Lärmschutz

Angesichts des zugleich wachsenden Güterverkehrs auf der Strecke fordert das "Forum Bahnlärm untere Isar" gleichzeitig aber auch wesentliche Verbesserungen des Lärmschutzes für Anwohner an der gesamten Bahnstrecke. Bereits heute sei zudem ein Güterzugbetrieb von 80 Güterzügen pro Tag und Nacht möglich. Für eine solche Dauerbelastung sei die die Strecke nicht ausgelegt. Das Forum fürchtet, dass der Güterverkehr "exorbitant" zunehmen könnte.