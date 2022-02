Baggerfahrer stürzt in Weiher - Dramatische Rettung

Media

Spektakulärer Unfall am Vormittag in einem Steinbruch in Fürstenstein im Kreis Passau: Hier ist ein Bagger während der Arbeiten im Steinbruch abgerutscht und in einen Weiher gestürzt. Der Fahrer konnte gerade noch gerettet werden.

© BR/Martin Gruber

Bildrechte: BR/Leon Baatz