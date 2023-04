Bär tötet Schafe im Landkreis Rosenheim

Im Landkreis Rosenheim in der Grenzregion zu Österreich sind am Mittwoch auf einer Weide zwei tote und ein verletztes Schaf aufgefunden worden. "Anhand der Erstdokumentation der äußeren Verletzungen der Tiere und vor Ort aufgefundener Trittsiegel kann dieser Vorfall einem Bären zugeordnet werden," teilte das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) mit.

Tiere sollen im Landkreis nachts eingestallt werden

Vor Ort seien genetische Proben genommen worden. Gesehen habe den Bären bisher niemand. Die Behörde warnt: "Nutztierhalter im Grenzgebiet des Landkreises zu Österreich sind aufgefordert, ihre Tiere möglichst nachts einzustallen sowie Herdenschutzmaßnahmen zu ergreifen." Weitergehende Maßnahmen würden geprüft. "Bei Begegnungen mit einem Bären gilt es, Ruhe zu bewahren." Hinweise aus der Bevölkerung nehmen das LfU sowie die Polizei entgegen. Die Behörden können Nutztierhalter mit Zaunmaterial unterstützen.

Neben den zwei toten Schafen wurde ein verletztes Schaf gefunden. Dieses musste aufgrund der Verletzungen getötet werden. Wie das LfU mitteilte, hat ein Mitglied des Netzwerks "Große Beutegreifer" die Situation vor Ort umgehend begutachtet und genetische Proben genommen. Anhand der Erstdokumentation der äußeren Verletzungen der Tiere und der vor Ort aufgefundenen Trittsiegel kann dieser Vorfall einem Bären zugeordnet werden. Weitere Erkenntnisse zu dem angreifenden Tier werden aus der Analyse der genetischen Spuren erwartet.

Landräte mahnen zur Vorsicht vor Bären

In Oberbayern sind am Wochenende Spuren eines Braunbären im Grenzgebiet zu Österreich gesichtet worden. Laut LfU hinterließ das Tier in den Landkreisen Rosenheim und Miesbach Trittsiegel im Schnee. Er verhält sich nach den bisherigen Erkenntnissen aber Menschen gegenüber scheu.

Aus Österreich war zu hören, dass der Bär im März womöglich bereits in Tirol unterwegs war. Im kleinen Ort Brandenberg im Bezirk Kufstein war ein Braunbär von einer Wildkamera fotografiert worden. Es sei durchaus möglich, dass es sich dabei um dasselbe Tier handele. Brandenberg ist etwa 50 Kilometer von Miesbach entfernt.

Auf BR-Anfrage äußerte sich nun auch der Miesbacher Landrat, Olaf von Löwis, zu der Spuren-Sichtung: Die Nachweise in der Region seien "sehr ernstzunehmen", so von Löwis. Der Landrat vermutet, dass Braunbären auf der Suche nach einer Partnerin und einem eigenen Revier immer wieder durch den Landkreis und die umliegenden Alpen-Landkreise ziehen.

Tödliche Bären-Attacke auf Menschen im Trentino

In Bayern werden immer wieder Spuren von einzelnen durchwandernden Bären gesichtet, eine dauerhafte Ansiedlung wird nicht erwartet. Im Trentino in Norditalien sorgt derzeit eine tödliche Attacke einer Bärin auf einen Jogger für Aufregung. Das Tier wurde in der Nacht zu Dienstag eingefangen. Es handelt sich um die Schwester von "Problembär" Bruno, der 2006 in Bayern erschossenen worden war.