Bär im Berchtesgadener Land gesichtet: Wie geht es weiter?

Die Rückkehr eines Bären in die bayerischen Alpen löst unterschiedliche Reaktionen in den betroffenen Landkreisen aus. Nachdem eine Wildtierkamera im Landkreis Berchtesgadener Land den Bären abgelichtet hat, äußerte sich nun das Landratsamt schriftlich zu dem Vorfall. Auf BR-Anfrage schrieb Landrat Bernhard Kern (CSU) noch nicht davon, die Entnahme des Bären prüfen zu lassen.

Zum Artikel: Braunbär im Berchtesgadener Land unterwegs

Die Bärensichtung bedeute vorerst nur, dass das Landratsamt weiterhin in engem Austausch mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) stehe, so Kern. Das LfU habe empfohlen, Nutztiere nachts einzustallen und Herdenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Außerdem solle die Bevölkerung die Verhaltensregeln im Umgang mit Wildtieren beachten.

Landrat in Traunstein: Behörde wolle Entnahme des Bären prüfen

Damit fällt die Reaktion aus dem Berchtesgadener Land anders aus als aus dem benachbarten Landkreis Traunstein: Dort hatte eine Wildtierkamera ebenfalls einen Bären eingefangen. Daraufhin hatte Landrat Siegfried Walch (CSU) angekündigt, die rechtliche Lage prüfen zu wollen, ob und ab wann eine Entnahme – also das Einfangen oder Abschießen des Bären – geboten sei. Heimische Bären seien "eine Gefahr für die Sicherheit von Mensch und Tier", so Walch.

Bärenexperte aus Salzburg: Abschuss noch nicht gerechtfertigt

Auch in Österreich blicken die Behörden genau auf die Situation in Oberbayern. Allerdings sieht der Bären- und Wolfsbeauftragte des Landes Salzburg, Hubert Stock noch keinen Anlass für den Abschuss des oder der Bären – obwohl vor wenigen Wochen ein Braunbär Schafe im Kreis Rosenheim gerissen haben soll. Ein Riss einzelner Weidetiere reiche noch nicht für einen Abschuss aus, sagte Stock. Es gebe einen engen gesetzlichen Rahmen, wenn Braunbären als sogenannte Problemtiere getötet werden sollen. Braunbären sind nach der FFH-Richtlinie in der gesamten EU streng geschützt. Deswegen, so Stock, sei aktuell nicht mehr zu tun als zu beobachten, ob das Tier Richtung Salzburg weiterziehe.

Auch im Salzburger Land wurden Bären gesichtet

Nicht nur in Bayern, sondern auch im Salzburger Land tappst ein Bär durch die Wälder. Anfang Mai hatte ein Jäger im Glemmtal (Pinzgau) Abdrücke eines Bären entdeckt. In der Nähe von Bad Fusch im Nationalpark Hohe Tauern wollen zwei Wanderer erst kürzlich ebenfalls einen Bären gesehen haben. Die beiden Männer konnten den Bären laut eigenen Angaben bei einer Wanderung in Bad Fusch aus einem Abstand von bis zu 100 Metern gut beobachten.

Seit April: Schon mehrfach Bären in Bayern nachgewiesen

In Bayern häufen sich die Bärennachweise seit Mitte April: Das Landesamt in Augsburg hatte am Dienstag mitgeteilt, dass am Montag im westlichen Teil des Berchtesgadener Landes ein Bär durch eine Wildtierkamera aufgenommen worden sei. Am Wochenende hatte ein Bär bereits eine Fotofalle im Landkreis Traunstein ausgelöst. Seit Mitte April gibt es somit insgesamt elf Bärennachweise aus vier bayerischen Landkreisen. Unklar ist bislang, ob die vermehrten Bären-Nachweise in Bayern auf einen oder mehrere Braunbären zurückgehen.