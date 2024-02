Seniorenheim in Bad Kissingen vor dem Aus?

Gut 270 Menschen leben momentan in der Seniorenresidenz Parkwohnstift im Bad Kissinger Stadtteil Garitz – entweder in Appartements oder in der Pflegestation. Am Dienstag erfuhren sie, dass sie hier vielleicht bald ausziehen müssen. Denn die Parkwohnstift gGmbH hat Insolvenz angemeldet. Das teilte der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit. Die AWO ist die Muttergesellschaft der Einrichtung.

Streit mit Eigentümer AXA über anstehende Sanierungskosten

Hintergrund für das drohende Aus sind anstehende Investitionen für Brandschutz und Gebäudesanierung in Millionenhöhe. Wie die AWO mitteilte, konnten sich eine zum AXA-Konzern gehörende Investmentgesellschaft als Eigentümer und die Parkwohnstift gGmbH als Betreiberin der Einrichtung bisher nicht einigen, wie die Kosten aufgeteilt werden. Die Positionen beider Seiten liegen laut AWO bisher weit auseinander.

Bad Kissingens Landrat Thomas Bold (CSU) und Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) forderten die beiden Parteien in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch auf, "gemeinsam mit Hochdruck an einer Lösung des Problems" zu arbeiten. Die aktuellen Nachrichten um die Einrichtung bezeichnen die beiden als "besorgniserregende Entwicklung".

Schließung des Seniorenheims zur Jahresmitte?

Sollte es zu keiner einvernehmlichen Lösung kommen, müsste die Seniorenresidenz in Bad Kissingen zum 30. Juni 2024 geschlossen werden, heißt es weiter. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung würde Möglichkeiten für einen Kompromiss bieten. Allerdings ist die Zeit dafür knapp: Bis Mitte März 2024, also in gut einem Monat, muss eine Entscheidung fallen. Das zuständige Amtsgericht Schweinfurt überprüft derzeit, ob es dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zustimmt.