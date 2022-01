Babyboom 2021 - So viele Münchner Kindl wie noch nie

München hat 2021 einen Babyboom erlebt. In der Stadt wurden über 24.000 Kinder geboren. Das sind fast 900 mehr als im Jahr davor, also fast 4 Prozentpunkte. Damit liegt der Zuwachs beim Nachwuchs in der Landeshauptstadt über dem Bundesdurchschnitt.