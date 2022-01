Baby wird auf Münchner Gehsteig geboren

München hat im vergangenen Jahr einen Babyboom erlebt. Ob die Münchnerinnen auch in diesem Jahr wieder so fruchtbar sein werden, muss sich erst noch zeigen. Fest steht aber: Heute in der Früh hatte es eine kleine Münchnerin aus dem Glockenbachviertel sehr eilig Mamas Bauch zu verlassen. Am Donnerstag (27.01.22) - weit vor Sonnenaufgang - rief ein aufgeregter Mann bei der Leitstelle an. Der Grund: Die Fruchtblase seiner Frau sei geplatzt, die Wehen hätten bereits eingesetzt.

Rettungsdienst unterwegs – Baby war schneller

Sofort wurde ein Krankenwagen zu den Eltern geschickt, um die werdende Mutter ins Krankenhaus zu transportieren. Da die Wehen schon sehr kräftig und in kurzen Abständen kamen, machte sich das Paar auf den Weg nach draußen vor die Haustür, um die Rettungskräfte zu empfangen. Eine benachbarte Hebamme hatte das Geschehen zufällig mitbekommen und eilte ebenfalls hinzu. Doch die kleine Mia wollte nicht länger warten und entschied sich, sofort auf dem Gehsteig zur Welt zu kommen.

Glückliche Geburt auf der Straße

Kurz nach der Geburt kam dann auch der Krankenwagen. Die Besatzung und ein zusätzlich herbeigerufener Kindernotarzt versorgten Mutter und Baby. Beide waren laut Feuerwehr wohlauf. Vorsorglich wurden sie in eine Münchner Klinik transportiert. Der frisch gebackene Vater blieb allerdings daheim: Er musste auf die zwei Geschwister des neuen Familienzuwachses aufpassen.