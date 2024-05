Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Autounfall bei Schöffelding: Kleinkind ertrinkt in Weiher

Tragischer Unfall an der A96 nahe Landsberg am Lech: Eine 37-Jährige kam in der Ausfahrt Schöffelding mit ihrem Wagen ins Schleudern und landete in einem Weiher. Sich selbst konnte sie noch retten - ihre eineinhalb Jahre alte Tochter nicht mehr.