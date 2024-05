Eberhofer lässt grüßen: XXL-Leberkäs-Semmel in Frontenhausen

In Frontenhausen, besser bekannt als Niederkaltenkirchen, wurde am Donnerstagmittag die ziemlich sicher größte künstliche Leberkäs-Semmel der Welt enthüllt. Dort, wo die Eberhofer Kult-Krimis gedreht werden, steht sie seit heute auf einem kleinen Platz in der Nähe des zentralen Marktplatzes und soll den Eberhofer-Filmtourismus in dem Ort weiter anschieben.

Zum Artikel: Ärger in Frontenhausen: Baum im "Eberhofer-Kreisel" gefällt

Riesen-Leberkäs-Semmel wiegt 300 Kilo und ist drei Meter hoch

Die Riesen-Leberkäs-Semmel hat einen Durchmesser von drei Metern, wiegt rund 300 Kilo und besteht - das als Warnung an alle, die gern reinbeißen würden - aus Kunststoff und Gips. Ein Augenschmaus halt, so wie die Filme. Der Markt Frontenhausen hat sie ganz in der Nähe des Marktplatzes aufgestellt. Bürgermeister Franz Gassner (CSU) zeigte sich im Interview mit dem BR stolz auf das neue Wahrzeichen und hofft auf noch mehr Filmtouristen in dem niederbayerischen Ort, in dem große Teile der Eberhofer-Filme gedreht werden.

Und der Bürgermeister soll recht behalten: Kaum enthüllt, kommen die ersten Eberhofer-Fans und machen Fotos mit der Leberkässemmel. "Ja, das ist überdimensional, klar. Aber ein Publikumsmagnet, und so soll's sein. Damit Frontenhausen weiter Leute herzieht“, sagt eine junge Frau zum BR. Ihre Freundin bestätigt: "Ich finde es super, das gehört einfach nach Frontenhausen. Das hat schon den richtigen Platz gefunden."

Geschenk der Produktionsfirma an den Markt Frontenhausen

Die Riesen-Leberkässemmel wurde eigentlich als Kulisse für den letzten Eberhofer-Film "Rehragout-Rendezvous" gebaut. Jetzt steht sie mitten im echten Frontenhausen und soll noch mehr Filmtouristen in den Ort locken. Ein Geschenk der Produktionsfirma Constantin Film - für die Unterstützung bei den oft schwierigen Dreharbeiten im Ort.

Es ist ein Geben und Nehmen, sagt Steffen Günther, Herstellungsleiter bei der Constantin Film. Deshalb habe man die Filmkulisse den Frontenhausenern gerne überlassen. "Es ist nicht nur die Gemeinde und der Bauhof, die uns unterstützen. Es sind auch die Anwohner, bei denen wir auf sehr viel Verständnis für unsere manchmal nicht unkomplizierten Dreharbeiten stoßen. Nacht-Drehs und Straßen-Umleitungen - da stoßen wir auf sehr viel Unterstützung. Und deshalb freuen wir uns immer, wenn wir hier sind. Das ist in Großstädten nicht selbstverständlich."

Zweites Leben für Filmkulisse

In Frontenhausen schon. Und hier bekommt auch die Filmkulisse ein zweites Leben. Bislang war der Eberhofer-Kreisverkehr der größte Anziehungspunkt für Eberhofer-Fans in Frontenhausen., der es zuletzt aus eher unerfreulichem Grund in die BR24-Schlagzeilen schaffte. Mit der Leberkässemmel könnte er jetzt Konkurrenz bekommen.