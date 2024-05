Autofahrerin fährt in Weiher und kann sich nicht mehr befreien

Eine 54-Jährige aus Pocking ist in der vergangenen Nacht nach einem Verkehrsunfall auf der B 388 bei Tettenweis gestorben. Sie war mit ihrem Golf in einen Weiher geraten. Das Auto kam auf der Fahrerseite im Wasser zum Liegen. Dabei geriet die Frau unter Wasser und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Wiederbelebung am Unfallort

Ein Zeuge rief die Rettungskräfte. Mehrere Feuerwehren rückten mit einem Großaufgebot an. Sie befreiten die Frau schließlich aus dem halbversunkenen Golf. Der Rettungsdienst konnte die Pockingerin wiederbeleben. Sie wurde anschließend ins Klinikum Passau gebracht. Dort starb die Fahrerin aber trotz intensiver Behandlung an den Folgen des Unfalls. Warum die Frau Höhe Poigham von der Straße abkam und in den Weiher rutschte, ist unklar.

Bei ähnlichem Unfall kam Kleinkind ums Leben

Erst Anfang Mai war auf der A96 bei Landsberg am Lech eine 37-Jährige bei der Ausfahrt Schöffelding mit ihrem Auto ins Schleudern geraten und in einem Wasserbecken gelandet. Sich selbst konnte sie noch retten - ihre eineinhalb Jahre alte Tochter nicht mehr.