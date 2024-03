Autofahrer fährt absichtlich in Menschengruppe: Zwei Verletzte

In Oberbayern ist am Wochenende ein Mann mit seinem Wagen laut Polizei absichtlich in eine Gruppe von drei Menschen gefahren. Dabei seien zwei Männer in Garching an der Alz im Landkreis Altötting verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

SUV erfasst zwei Männer

Zu dem Vorfall kam es in der Nacht zum Samstag in Garching an der Alz. Gegen ein Uhr früh soll der 53-Jährige seinen SUV gezielt gegen eine Gruppe von drei Menschen gelenkt haben. Dabei wurden zwei Männer frontal von der Geländelimousine erfasst. Während ein 26-Jähriger nur leicht verletzt wurde, kam ein 23-Jähriger mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Der 53 Jahre alte Verdächtige sei am Samstag noch vor Ort festgenommen worden. Der Deutsche aus dem Landkreis Altötting sitze inzwischen in Untersuchungshaft. Weil die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann absichtlich in die Gruppe gefahren sein soll, erging gegen ihn Haftbefehl wegen versuchter Tötung.

Polizei ermittelt: Motiv unklar

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit zum Motiv des Verdächtigen und den Hintergründen der Tat, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es sei "völlig unklar", warum der Mann so gehandelt habe. Der Verdächtige habe die beiden Verletzten vor der Tat nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gekannt. Bisher habe er sich gegenüber Polizei und Ermittlungsrichter auch nicht zu dem Vorfall geäußert.