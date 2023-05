Ausgezeichnet: Die Feuerwehr im Mini-Format aus Waischenfeld

Die Freiwilligen Feuerwehren haben bundesweit mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Der demografische Wandel sei ein spürbares Problem, sagt der 2. Vorstand Elmar Söllner. Die Geburtenstarken Jahre seien zurückgegangen, es gebe so nicht so viele Jugendliche und es sei auch auf dem Dorf schon lange keine Selbstverständlichkeit mehr, dass man Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr werde, so Söllner.

Bayern steht im bundesweiten Vergleich noch gut da. 972 Kinderfeuerwehren mit 14.673 Kindern gibt es derzeit im Freistaat (Stand Januar 2022). Im Landkreis Bayreuth, zu dem auch Waischenfeld gehört, waren es Ende vergangenen Jahres 52 Kinderfeuerwehren und 127 Jugendfeuerwehren. In die Jugendfeuerwehr darf man ab zwölf Jahre eintreten, in die Kinderfeuerwehr ab sechs.

"Bayerischen Demografiepreis" für Waischenfelder Kinderfeuerwehr

1.800 Stunden hat Daniel Brand ehrenamtlich gemeinsam mit seinen beiden Kameraden in den Bau investiert, dazu kam die Akquise von Sponsoren. Der Einsatz der Waischenfelder wurde jetzt mit dem Sonderpreis des "Bayerischen Demografiepreises" für "Ehrenamt & Nachwuchs" geehrt. Die Freude in Waischenfeld ist groß. "Das macht einen schon stolz, dass die Arbeit so gewürdigt wird", freut sich Sebastian Söllner, einer der "Löschfahrzeug-Bauer".

Ziel der Waischenfelder ist es, mit solchen Aktionen möglichst viel Aufmerksamkeit auf die Kinderfeuerwehren zu lenken. Denn nur so können man die Kinder auch für die Jungendfeuerwehr begeistern und letztlich langfristig im Verein halten. Wie die drei Jungs Mailo, Konstantin und Elias. Zumindest Mailo sagt schon jetzt mit voller Überzeugung auf die Frage nach seinem Berufswunsch: "Na, Feuerwehrmann!“ Der Plan der Waischenfelder könnte also aufgehen.