Aus für Vorzeigeprojekt: Pfaffenhofener gegen Gewerbegebiet

Die wahlberechtigten Pfaffenhofener haben sich gegen das geplante Industrie- und Gewerbegebiet entschieden. In einem Bürgerentscheid stimmten 60 Prozent gegen die Pläne der Stadt. 40 Prozent stimmten für das Projekt. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 52 Prozent.

Bürgermeister bedauert "vertane Chance"

Im Stadtrat hatte das Projekt eine große Mehrheit. Bis auf zwei Stadträte stimmten alle dafür - quer durch alle Parteien. Bürgermeister Thomas Herker (SPD) sprach nach der Auszählung der Stimmen von "einer vertanen Chance". Es sei somit künftig schwierig, wirtschaftliches Wachstum zu ermöglichen, weil die Flächen knapp werden und es keine Alternativen gebe. "Wir haben sieben Jahre Vorarbeit geleistet. Leider alles für die Katz'“, sagte Herker BR24. Trotz einer aufwendigen Werbekampagne war es der Stadt nicht gelungen, die Bürger von dem Gewerbegebiet zu überzeugen.

Grüner Gewerbepark?

Geplant war ein 38 Hektar großes Gewerbe- und Industriegebiet im Schindelheimer Forst, außerhalb der Stadt. Laut Stadt sollte es ein besonders ökologisches Gewerbegebiet werden. Die Stadt nannte es einen "grüner Gewerbepark". Beispielsweise sollten die Dächer zwingend Photovoltaik-Module erhalten und mit heimischen Pflanzen begrünt werden. Das sollte auch für die Fassaden gelten. Laut Bürgermeister Herker sollte das Gebiet damit Vorbildcharakter haben.

Die Biodiversität hätte angeblich sogar zunehmen sollen. "In dieser Form gebe es kein zweites biodiverses Gewerbegebiet in der ganzen Region", sagt Bürgermeister Herker einige Wochen zuvor im Gespräch mit BR24. Christine Janicher-Buska, von der Interessengemeinschaft "Stoppt den Flächenfraß am Kuglhof" nannte es im März jedoch einen Etikettenschwindel.

Gegner wollen künftig aktiv bleiben

Die Gegner des Projekts fühlten sich vom Ergebnis der Bürgerbefragung bestätigt. Einer der Sprecher, Manfred Mayer, nannte es eine "stille Freude". Viele der Bürger seien in manchen Dingen schon weiter als die Politiker und hätten Boden und Ackerfläche höher eingeschätzt als Gewerbeflächen. "Das ist eine Entscheidung, die wir in der Zukunft über Pfaffenhofen hinaus brauchen: Dass wir Wachstum nicht mit Vernichtung von Lebensräumen verbinden", erklärt Sprecher Mayer im Interview mit BR24.

Regionale Ackerflächen würden in Zukunft immer wichtiger werden, meint er. Für die regionalen Gewerbetreibende müsse man für jeden einzelnen individuelle Lösungen finden. Für größere Ansiedelungen sollte man bayernweit nach Flächen suchen, wünscht sich Mayer. Die Interessengemeinschaft soll fortbestehen. Und sich künftig auch in anderen Gemeinden für eine strengere Ausweisung von Gewerbeflächen einsetzen.