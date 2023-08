Augsburger Friedenspreis geht an ZDF-Journalistin Eigendorf

Friedenspreis-Jury würdigt journalistische Leistung in der Ukraine

Die Jury des Augsburger Friedenspreises begründete ihre Wahl mit den journalistischen Leistungen der Preisträgerin. Eigendorf stehe als Korrespondentin des ZDF aus der Ukraine seit Beginn des Krieges für einen authentischen, menschenzugewandten, kritischen und klar reflektierten Journalismus. Die Jury betonte außerdem die Bedeutung eines unabhängigen, mutigen Journalismus für die Bewahrung und die Schaffung von Frieden.

OB Weber: Eigendorf eine "Preisträgerin mit großer Strahlkraft"

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) erklärte bei der Bekanntgabe, Eigendorf sei eine "äußerst würdige Preisträgerin mit großer Strahlkraft für die Bedeutung des Zusammenhangs von Medienberichterstattung und Frieden". Der evangelische Regionalbischof und Juryvorsitzende Axel Piper unterstrich: "Friede ist nur möglich und von Dauer, wenn er den Situationen und Interessen der Menschen bestmöglich gerecht wird. Dazu aber müssen die Situationen und Interessen offen dargelegt und differenziert gewürdigt werden."

Eigendorf berichtete auch aus Afghanistan

Seit Mai 2018 gehört Katrin Eigendorf zum Reporterpool der ZDF-Redaktion Aktuelles mit Berichterstattungs-Schwerpunkten unter anderem in Afghanistan, in der Ukraine und in Russland. 2021 berichtete sie über die Rückkehr der Taliban in Afghanistan. Seit Ende Februar des vergangenen Jahres begleitet sie die Geschehnisse in der Ukraine.

Zweimal als Korrespondentin in Moskau

Geboren wurde Katrin Eigendorf in Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen. Beim WDR in Köln absolvierte sie ein Redaktionsvolontariat und arbeitete anschließend im ARD-Studio Paris und für die Tagesthemen. Von 1993 bis 1996 war sie als Korrespondentin für RTL in Moskau. Von Januar 2015 bis April 2018 ging sie erneut nach Moskau – dieses Mal für das ZDF.

Verleihung des Augsburger Friedenspreises im Oktober geplant

Eigendorf wurde bereits mit dem Grimme-Preis für besondere journalistische Leistungen sowie mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. 2021 erhielt sie den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus (Hauptpreis) für ihre Berichterstattung aus Krisenregionen unter anderem in Afghanistan und in der Ukraine. Der Augsburger Friedenspreis 2023 soll Eigendorf am 9. Oktober im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses überreicht werden.