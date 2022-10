Augsburger Blaulichttage: Auf der Suche nach Nachwuchs

In Augsburg haben die Blaulichttage im Kongress am Park begonnen. Unter dem Motto "Sicher leben, sich sicher fühlen" stellen sich dort über 20 Behörden und Institutionen vor - unter anderem mit dabei sind die Wasserwacht, Kriminalpolizei, die auch schon ganz neue Wege in der Präventionsarbeit gegangen ist, das Zollamt oder die Feuerwehr. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Staatsminister Joachim Hermann. Er betonte, wie wichtig es sei, den Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick zu geben, was die einzelnen Behörden für die Sicherheit tun würden. Sie sollen auch Empfehlungen geben, wie wir selbst noch sicherer leben könnten.

Augsburg – eine sichere Großstadt

Bei der Auftaktveranstaltung sagte Martin Wilhelm, der Präsident des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, dass Augsburg die zweitsicherste Stadt in Deutschland mit über 200.000 Einwohnern sei. "Aber zwischen dem objektiven und gefühlten Sicherheitsempfinden gibt es ein Delta und deswegen wollen wir für die Bürger da sein und präsent sein“, sagte Wilhelm dem BR. Schirmherrin der Veranstaltung ist die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber. Sie lobte vor allem die gute Zusammenarbeit mit allen Behörden.

Infos und Personalgewinnung durch Mitmachangebote

Bis zum Donnerstag (20.10.22) können sich Interessierte kostenlos über Themen wie Suchtprävention, Einbruchschutz und Verkehrsunfallprävention informieren. Daneben gibt es Vorträge und viele Mitmachangebote, zum Beispiel eine Kletterwand, ein Brems- und Fahrsimulator, ein E-Bike-Parcours oder ein Feuerlöschtraining. Ziel der Veranstalter ist es aber auch Nachwuchs zu gewinnen. "Wenn wir transparent darstellen, was wir warum und wie machen, dann interessieren sich junge Menschen auch für den Beruf“, erklärte der Präsident des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Vormittage für junge Besucher und Besucherinnen reserviert

Am Vormittag sind deshalb die Blaulichttage ausschließlich für Schülerinnen und Schüler aus Augsburg und Umgebung geöffnet, am Nachmittag dann für alle Bürger. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hoffen die Veranstalter in diesem Jahr auf zahlreiche Besucher. Die Blaulichttage gibt es seit 2011. Sie sind eine Kooperation des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mit der Bundespolizei und der Stadt Augsburg.